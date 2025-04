Radosław Sikorski o Polonii (30.10.2024 r.)

Przekonywanie Polaków do powrotu do kraju i "modernizacja instrumentów współpracy z Polonią" - to na nowo opisane priorytety rządu w polityce zagranicznej. Rada Ministrów przyjęła strategię na lata 2025-2030 w tej sprawie.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała w komunikacie, że strategia została przygotowana przez ministra spraw zagranicznych. Wyjaśniono, że służy ona realizacji nowych rządowych założeń i priorytetów współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

"Chodzi przede wszystkim o promowanie polityki powrotów i zintegrowanie środków przekazywanych na kwestie polonijne. Celem strategii jest też modernizacja instrumentów współpracy z Polonią, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych polskiej gospodarki i prognoz demograficznych" - wskazano w komunikacie.

KPRM podkreśliła, że Polonia jest grupą o dużym potencjale, jeśli chodzi o politykę powrotową i modernizację polskiej gospodarki. "Grupa ta ma też nadal nie w pełni wykorzystany potencjał promocji i reprezentowania polskich interesów za granicą" - zwrócono uwagę.

Priorytety strategii

W komunikacie zaznaczono, że priorytetami strategii są m.in.:

realizacja polityki powrotowej poprzez wsparcie programów mobilności (wspieranie powrotów do Polski w celu podjęcia aktywności zawodowej, edukacyjnej czy badawczej);

upowszechnienie nauczania języka polskiego, w tym jako języka obcego;

ułatwienia dotyczące podjęcia edukacji akademickiej czy staży zawodowych w Polsce;

poprawa koordynacji działań polonijnych.

KPRM dodała, że strategia przewiduje również przegląd instrumentów finansowania polityki polonijnej, jeśli chodzi o ich efektywność i dostosowanie do nowych priorytetów.

Dokument zakłada ponadto przegląd przepisów dotyczących Karty Polaka, repatriacji i obywatelstwa, w celu przystosowania ich do obecnych realiów.

"Rząd chce, aby z tych instrumentów korzystały wyłącznie osoby faktycznie związane z Polską i przywiązane do polskości, polskiej kultury i tradycji" - podkreślono w komunikacie.

Strategia będzie realizowana w perspektywie do 2030 roku, a postępy w jej wdrażaniu będzie monitorował Międzyresortowy Zespół do Spraw Polonii i Polaków za Granicą.