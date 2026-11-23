Policja zawiadamia prokuraturę w sprawie TV Republika
Policja poinformowała w opublikowanym w poniedziałek wpisie w serwisie X, że w zeszłą środę "zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw znieważenia i zniesławienia Komendanta Głównego Policji oraz wskazanych funkcjonariuszy Policji". Dodał, że "dotyczy publikowanych na antenie Telewizji Republika i portalu X nieprawdziwych informacji dotyczących grupy policjantów".
"Nie ma zgody na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji oraz przedstawianie okoliczności, które nie znajdują potwierdzenia w faktach, a służą budowaniu fałszywej narracji podważającej zaufanie do formacji" - oświadczyła policja.
Podkreśliła, że "policjanci realizują swoje zadania zgodnie z prawem", a "podważanie ich wiarygodności na podstawie nieprawdziwych przekazów godzi nie tylko w dobre imię konkretnych osób, ale również w zaufanie do całej formacji i poczucie bezpieczeństwa obywateli".
Sprawa rzekomej "grupy R"
Według mediów prawicowych, między innymi Telewizji Republika, miała istnieć nieformalna "grupa R" zajmująca się działaniami wymierzonymi w stację. Mieliby w niej rzekomo uczestniczyć politycy, w tym między innymi szef MSWiA Marcin Kierwiński, a także szefa policji. Sprawa była poruszana w Sejmie między innymi przez posła Macieja Małeckiego.
W odpowiedzi wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiedział kroki prawne wobec rozpowszechniających te zarzuty.