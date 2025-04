Pogoda na majówkę. Co pokazuje amerykański model

Link skopiowany do schowka.

W świetle najnowszych wyliczeń amerykańskiego modelu meteorologicznego GFS wyraźnie widać, że początek majówki będzie przyjemny, choć umiarkowanie ciepły. Potem w pogodzie ma zadziać się więcej.

Nie będą to zmiany, z których ucieszą się majówkowicze.

Już w nocy z 1 na 2 maja ma dojść do zmiany w polu barycznym, a więc i w pogodzie w Polsce.

Majówka rozpocznie się w pogodzie pod znakiem wyżu Petra, który teraz rozpycha się nad Północnym Atlantykiem i Skandynawią. W kolejnych dniach ma przemieszczać się na południe, by na przełomie kwietnia oraz maja rozłożyć się nad całą zachodnią i środkową Europą. Dzięki Petrze aura będzie przyjemnie wiosenna.

Pogoda na 1 maja

1 maja wyżowy układ kierować ma do Polski z południowego zachodu łagodne masy powietrza z niewielkim zachmurzeniem. Temperatura ma wzrosnąć do 15 stopni Celsjusza na Podlasiu, 19 stopni w centrum i 20-21 stopni na południowym zachodzie i południu kraju. Temperatura na północnym wschodzie Polski będzie kształtowana przez nieco chłodniejszą masę powietrza, która spływać ma z północy nad wschodnią Europę i muskać wschodnie regiony Polski. Odbija się to wyraźnie w prognozach odchylenia temperatury od normy na minus 1 maja właśnie na wschodniej ścianie naszego kraju.