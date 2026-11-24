Polska "Czy pan słyszy moje pytanie?" Działacz PiS Oskar Szafarowicz rozpuścił plotkę, teraz unika pytań Oprac. Mikołaj Gątkiewicz Oprac. Filip Czerwiński Zespół autorów |

"Skąd pan wziął informacje o spotkaniu Morawieckiego z Tuskiem?" Seria pytań do Oskara Szafarowicza. Bez odpowiedzi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP

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20 listopada "w ekskluzywnej restauracji w Nowym Sączu" miało dojść do spotkania Donalda Tuska z Mateuszem Morawieckim - napisał w niedzielę działacz PiS i pracownik biura tej partii Oskar Szafarowicz. Wywołał w ten sposób burzę wśród polityków PiS i Rozwoju Plus. Poseł Paweł Jabłoński, jako pełnomocnik Morawieckiego, zażądał od Szafarowicza przeprosin i wpłaty 10 tysięcy złotych na cel charytatywny.

Seria pytań reporterki TVN24 do Oskara Szafarowicza

We wtorek na sejmowym korytarzu reporterka TVN24 Agata Adamek pytała Szafarowicza, skąd zdobył te informacje. - Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w przyszłym roku będziemy mieli 7,2 procent deficytu - odparł działacz PiS. Adamek powtórzyła kilkukrotnie pytanie, jednak działacz PiS dalej mówił o deficycie.

- Jakie pan miał dowody, że Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem? - pytała Adamek.

- Jako młody Polak, jestem oburzony, że będziemy musieli te długi spłacać - ciągnął Szafarowicz.

- Czy pan słyszy moje pytanie? Halo, słychać mnie? - dopytywała dziennikarka.

- Bardzo dobrze. Na szczęście laryngologia jeszcze się trzyma - odparł Szafarowicz, wchodząc do jednego z sejmowych pomieszczeń i zamykając za sobą drzwi.

Kuźmiuk: Morawiecki sam wpycha się w ramiona Tuska

Według Zbigniewa Kuźmiuka z PiS, Szafarowicz "być może został wprowadzony w błąd". - Różne rzeczy zdarzają się w mediach społecznościowych - mówił.

Poseł PiS krytycznie odniósł się jednak do postawy Mateusza Morawieckiego wobec jego byłej partii. Przypomniał, że podczas debaty nad wotum nieufności wobec rządu Morawiecki mówił między innymi o "skończeniu z duopolem Platforma-PiS". - Jeżeli człowiek, który przy wsparciu czy z ręki prezesa odebrał funkcję premiera po sześciu latach całkiem dobrych także jego rządów (...) mówi teraz, że to, w czym uczestniczył, to jest nieszczęście, to jest to dla mnie szokujące - powiedział Kuźmiuk.

Przyznał, że "nie bardzo wie", jaki jest cel byłego premiera. - Czy pan Mateusz Morawiecki uznaje, że te jego sześć lat to był jakiś potężny błąd, że on teraz z tym chce walczyć? - pytał. - On sam tego rodzaju wypowiedziami wpycha się w ramiona Donalda Tuska - ocenił.

Witczak: Morawiecki wypowiedział posłuszeństwo Kaczyńskiemu

- Na prawicy toczy się bardzo konkretny konflikt, toczy się taka bratobójcza wojna pomiędzy Morawieckim a PiS-em - ocenił Mariusz Witczak. Według posła KO, w spór włączyła się również "jedna udająca telewizję firma, która prowadzi działalność usługowo-handlową". - Ona podsyca ten konflikt, bardzo mocno stygmatyzuje Morawieckiego - ocenił.

- Morawiecki jest człowiekiem przeklętym, dlatego że wypowiedział posłuszeństwo Jarosławowi Kaczyńskiemu - skomentował Witczak.

Przypomniał, że "Morawiecki był bliskim współpracownikiem swego czasu Donalda Tuska". - Był jego doradcą, zresztą takim gorliwym, chcącym wprowadzić euro i chwalącym wprowadzenie euro w obieg w Rzeczpospolitej - powiedział Witczak. Jak przypomniał, "taka jest jego historia działalności w Radzie Gospodarczej, która funkcjonowała przy Donaldzie Tusku".

Suchoń: konflikt na prawicy to dobra informacja dla obywateli

Według Mirosława Suchonia z Unii Centrum, "partie prawicy nie odstawiają nogi". - To też pokazuje, że oni kompletnie zapomnieli, po co są w polityce. Biją się między sobą, uprawiają jakieś zawody w kisielu, kłamią na swój temat - komentował poseł.

- Myślę, że to jest dobra informacja dla obywateli - mówił. - Niech oni się w tym sosie pogrzebią, a my będziemy realizować dobre zmiany - skwitował.

Jabłoński grozi pozwem

Na wpis działacza PiS zareagowali wcześniej politycy Rozwoju Plus, stanowczo dementując, że doszło do spotkania Tuska i Morawieckiego. "Oczywiście wyssane z palca kłamstwo" - napisał europoseł Piotr Mueller w serwisie X. "Cyniczna i podła manipulacja Oskara musi spotkać się z ostrą odpowiedzią!" - komentował poseł Łukasz Kmita.

Poseł Paweł Jabłoński wezwał Szafarowicza, "jako pełnomocnik Mateusza Morawieckiego", do usunięcia wpisu, opublikowania przeprosin i wpłacenia 10 tysięcy złotych na rzecz Caritas Polska. Jeśli się to nie stanie, zapowiedział złożenie pozwu do sądu za naruszenie dóbr osobistych byłego premiera.

Szanowny Panie @Szafarowicz2001,

działając jako pełnomocnik Mateusza Morawieckiego, wzywam Pana do natychmiastowego usunięcia dokonanego przez Pana naruszenia dóbr osobistych mojego mocodawcy, poprzez:



1) usunięcie wpisu z godz. 19:36 z dnia 22 listopada 2026 r., a także… https://t.co/SonpcubBv8 — 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) November 22, 2026 Rozwiń

Sam Morawiecki opublikował w poniedziałek w serwisie X selfie z pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Mławie. "Dzisiaj w Mławie rosół i pierogi z Marszałkiem" - napisał.

Dzisiaj w Mławie rosół i pierogi z Marszałkiem 😉 pic.twitter.com/u51OMNRdZf — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) November 23, 2026 Rozwiń