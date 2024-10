PiS ma nowych szefów okręgów

Podał też listę nowo wybranych szefów okręgów. W Kielcach jest to posłanka Anna Krupka . W okręgu gliwickim poseł Jarosław Wieczorek , a w okręgu rybnickim wywodzący się z Suwerennej Polski poseł Michał Woś . Z kolei w Legnicy wybrano posła Szymona Pogodę, a we Wrocławiu posła Pawła Hreniaka.

Nowe struktury w Prawie i Sprawiedliwości

12 października w Przysusze odbył się kongres oraz posiedzenie Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, podczas których doszło do połączenia z Suwerenną Polską. W efekcie połączenia do grona wiceprezesów PiS dołączyli liderzy SP - Zbigniew Ziobro oraz Patryk Jaki; do czasu powrotu do zdrowia Ziobry, który zmaga się z chorobą nowotworową, zastępuje go poseł Michał Wójcik. Ponadto delegaci PiS zdecydowali, że nowym wiceprezesem będzie była marszałek Sejmu Elżbieta Witek.