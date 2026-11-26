WARTO WIEDZIEĆ Decyzja w sprawie protestów przed Trybunałem, strefa zakazu lotów, sędziowie piszą do prezesa NBP Oprac. Adam Styczek |

Ratusz zakazał zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Fakty TVN

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Decyzja ratusza w sprawie protestów przed TK

Stołeczny ratusz wydał decyzję o zakazie organizacji kolejnego zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Manifestacja miała trwać nieprzerwanie od 30 listopada do 5 stycznia.

Urzędnicy zapewniają, że przed wydaniem decyzji zwrócili się o opinie do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, między innymi policji, straży pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz pogotowia ratunkowego.

Główne wejście do Trybunału Konstytucyjnego jest zastawione przez scenę TV Republika Źródło zdjęcia: Fakty TVN

Możliwa strefa zakazu lotów na wschodzie Polski

Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zapowiedział wprowadzenie strefy zakazu lotów przy wschodniej granicy Polski. Jak poinformował, rozporządzenie trafiło do rządowego zespołu. - Chcemy, żeby możliwie szybko takie rozporządzenie weszło w życie - podkreślił wiceminister obrony.

- W czasie pokoju w całym NATO, żeby zwalczyć obcy statek powietrzny albo środek napadu powietrznego, potrzebna jest identyfikacja wizualna. W warunkach przedwojennych, w warunkach krytycznych, a w takich żyjemy, przestało mieć to sens - przekonywał Cezary Tomczyk w trakcie briefingu prasowego.

Korwin-Piotrowska i Święczkowski chcą dostępu do kont Trybunału Konstytucyjnego

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska chce przywrócenia możliwości obsługi rachunków bankowych Trybunału Konstytucyjnego. W liście do prezesa Narodowego Banku Polskiego, do którego dotarła TVN24, wyznaczyła termin trzech dni na odpowiedź.

Również pełnomocnik Bogdana Święczkowskiego wysłał wezwanie do prezesa i zarządu NBP. Treść pisma została zamieszczona na platformie X przez rzeczniczkę Trybunału Konstytucyjnego Weronikę Ścibor.

Pełnomocnik Prezesa @TK_GOV_PL Bogdana Święczkowskiego adw. dr Krzysztof Wąsowski @KaW1944 skierował 23 listopada 2026r. do Prezesa oraz Zarządu @nbppl wezwanie do niezwłocznego przywrócenia obsługi rachunków bankowych Trybunału Konstytucyjnego.



Podstawą umocowania Pana Bogdana… pic.twitter.com/MVu7aOCNzF — Weronika Ścibor (@WeronikaScibor) November 25, 2026 Rozwiń Źródło: X

Przeszukania w spółkach Skarbu Państwa

W związku ze śledztwem dotyczącym płatnej protekcji i korupcji Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukało między innymi siedziby Enei, Totalizatora Sportowego i Państwowej Komisji Wyborczej.

Jak wyjaśniła Prokuratura Krajowa, "celem przeszukań było zabezpieczenie dokumentacji oraz nośników pamięci, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania".

Szpital Południowy ukarany przez NFZ

W trakcie kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawskim Szpitalu Południowym stwierdzono liczne nieprawidłowości, między innymi przyjmowanie pacjentów poza kolejnością, nieobecność w pracy lekarzy wykazywanych w grafiku czy dopuszczanie do pracy z pacjentami lekarzy bez prawa wykonywania zawodu.

Łączna kara dla szpitala wyniosła ponad 2 miliony złotych. Szpital otrzymał wyniki kontroli i ma 14 dni na ewentualne złożenie odwołania.

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