Jan Krzysztof Bielecki o powołaniu Pawła Muchy do zarządu NBP: zasad nominacji po prostu nie ma

Jan Krzysztof Bielecki, były premier, skomentował w rozmowie z reporterem TVN24 powołanie doradcy prezydenta Pawła Muchy do zarządu Narodowego Banku Polskiego. - Jakie są zasady nominacji, to w tej chwili wiemy. Tych zasad po prostu nie ma - stwierdził.

Podczas drugiego dnia Campusu Polska Przyszłości, który odbywa się w olsztyńskim miasteczku akademickim Kortowo, w jednym z paneli dyskusyjnych uczestniczył były premier Jan Krzysztof Bielecki. Z byłym szefem rządu spotkał się także przebywający na miejscu reporter TVN24 Radomir Wit. Zapytał go o powołanie przez prezydenta Andrzeja Dudę Pawła Muchy do zarządu Narodowego Banku Polskiego . Mucha jest obecnie społecznym doradcą prezydenta.

- Jakie są zasady nominacji, to w tej chwili wiemy. Tych zasad po prostu nie ma - skomentował Bielecki. - W zarządzie mamy też chyba byłego szefa CBA (chodzi o byłego szefa ABW Piotra Pogonowskiego - red.), więc można powiedzieć, że jest to pełna kompozycja osób, które z jakichś powodów wybierają wyższe wynagrodzenia w banku niż pracę w urzędzie publicznym - stwierdził.

Dodał, że taka sytuacja dotyczy nie tylko banku centralnego, ale także "tysiąca spółek". - Szczególnie, że jak widzimy taką spółkę, to pod nią podpiętych jest co najmniej kilkadziesiąt mniejszych spółek i tam jest dopiero eldorado, gdzie można być prezesem albo być w radzie nadzorczej - mówił dalej Bielecki.

Bielecki: Glapiński stał się aktywnym politykiem jednego obozu

Zapytany, czy NBP, biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą, nie powinien być miejscem, gdzie szczególnie potrzebni są fachowcy w swojej dziedzinie, odparł, że "Narodowy Bank Polski składa się na szczęście z wielu bardzo dobrych specjalistów". - Natomiast to, o co pan pyta to jest jakość zarządcza, jakoś prezesa - zwrócił się do reportera.