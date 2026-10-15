Polska Odprawa w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Podsumowanie działań policji

Kierwiński: 24 tysiące policjantów uczestniczy w akcji w szkołach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W całej Polsce od ubiegłego piątku trwają działania policji, mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i pracownikom szkół. Akcja ma związek z ubiegłotygodniowymi aktami przemocy.

Dotychczasowe działania zostaną podsumowane w piątek, 16 października, w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort poinformował, że tego dnia o godzinie 10.00 odbędzie się w tej sprawie odprawa z udziałem ministra Marcina Kierwińskiego, wiceministra Czesława Mroczka, wiceministry edukacji Pauliny Piechny-Więckiewicz i komendanta głównego policji generalnego inspektora Marka Boronia.

📣 ZAPOWIEDŹ | Odprawa ministra @MKierwinski, wiceministra @czeslawmroczek, wiceminister edukacji @PaulinaPW2024 z przedstawicielami Policji nt. podsumowania działań @PolskaPolicja w związku z ostatnimi wydarzeniami w placówkach oświatowych.



🗓️ 16 października br.

⏰ godz. 10:00… pic.twitter.com/DCXjo9RpHr — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) October 15, 2026 Rozwiń

Prawie 500 zdarzeń

W czwartek policjanci przekazali we wpisie na platformie X, że do godz. 6.00 zanotowano 482 zdarzenia, w których "realizują oni czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego". Od początku akcji policja dokonała ponad 162 tysiące kontroli szkół w całym kraju i zatrzymała 187 osób. Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na zgłoszenia.