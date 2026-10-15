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Polska

Odprawa w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Podsumowanie działań policji

Sprawa 8‑latka z Łącznej. Jest śledztwo prokuratury, szkoła reaguje (zdjęcie ilustracyjne)
Kierwiński: 24 tysiące policjantów uczestniczy w akcji w szkołach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W piątek w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbędzie się odprawa ministra Marcina Kierwińskiego z udziałem służb. W jej trakcie podsumowane zostaną działania policji w związku z ostatnimi wydarzeniami w placówkach oświatowych.

W całej Polsce od ubiegłego piątku trwają działania policji, mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i pracownikom szkół. Akcja ma związek z ubiegłotygodniowymi aktami przemocy.

Dotychczasowe działania zostaną podsumowane w piątek, 16 października, w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort poinformował, że tego dnia o godzinie 10.00 odbędzie się w tej sprawie odprawa z udziałem ministra Marcina Kierwińskiego, wiceministra Czesława Mroczka, wiceministry edukacji Pauliny Piechny-Więckiewicz i komendanta głównego policji generalnego inspektora Marka Boronia.

Prawie 500 zdarzeń

W czwartek policjanci przekazali we wpisie na platformie X, że do godz. 6.00 zanotowano 482 zdarzenia, w których "realizują oni czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego". Od początku akcji policja dokonała ponad 162 tysiące kontroli szkół w całym kraju i zatrzymała 187 osób. Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na zgłoszenia.

Źródło: PAP
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