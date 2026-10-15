Odprawa w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Podsumowanie działań policji
W całej Polsce od ubiegłego piątku trwają działania policji, mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i pracownikom szkół. Akcja ma związek z ubiegłotygodniowymi aktami przemocy.
Dotychczasowe działania zostaną podsumowane w piątek, 16 października, w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort poinformował, że tego dnia o godzinie 10.00 odbędzie się w tej sprawie odprawa z udziałem ministra Marcina Kierwińskiego, wiceministra Czesława Mroczka, wiceministry edukacji Pauliny Piechny-Więckiewicz i komendanta głównego policji generalnego inspektora Marka Boronia.
Prawie 500 zdarzeń
W czwartek policjanci przekazali we wpisie na platformie X, że do godz. 6.00 zanotowano 482 zdarzenia, w których "realizują oni czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego". Od początku akcji policja dokonała ponad 162 tysiące kontroli szkół w całym kraju i zatrzymała 187 osób. Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na zgłoszenia.