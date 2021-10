Zjednoczona Prawica z czwartym koalicjantem

Prawo i Sprawiedliwość zawarło umowę polityczną ze środowiskiem OdNowa o współpracy we wspólnym klubie - powiedział w czwartek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Będziemy wspólnie startowali w wyborach - mówił. - Szliśmy do wyborów wspólnie z programem Zjednoczonej Prawicy, więc będziemy go dalej popierać - dodał lider OdNowa Marcin Ociepa.

Na początku września politycy związani w przeszłości z Porozumieniem Jarosława Gowina - oprócz Marcina Ociepy, również posłowie: Anna Dąbrowska-Banaszek, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Andrzej Gut-Mostowy oraz senator Tadeusz Kopeć powołali stowarzyszenie OdNowa RP, które ma działać w ramach Zjednoczonej Prawicy i klubu PiS.

OdNowa Marcina Ociepy w Zjednoczonej Prawicy

W czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że jego ugrupowanie zawarło umowę polityczną z grupą OdNowa.

- To jest umowa między PiS a grupą OdNowa. Jest to kolejny krok, który ostatecznie kończy pewnego rodzaju momenty trudności w naszym obozie politycznym. Bardzo się z tego cieszymy. Te rozmowy nie zawsze były łatwe, ale tak to w polityce jest. Koniec jest dobry, wszyscy wykazali zdrowy rozsądek - mówił Kaczyński.

- Nasze programy, te elementy merytoryczne, które znajdują się w programie nas po prostu łączą. Chociaż, oczywiście, OdNowa ma pewną specyfikę, ale generalnie rzecz biorąc mieści się w naszym wielkim planie przebudowy Polski - powiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński o "wspólnym kandydacie na prezydenta Warszawy"

Jarosław Kaczyński o "wspólnym kandydacie na prezydenta Warszawy"

Jak przekazał Jarosław Kaczyński, jednym z elementów porozumienia z grupą OdNowa jest kwestia przyszłego wspólnego kandydata na prezydenta Warszawy. - To bardzo ważna sprawa i sądzę, że to będzie z czasem coś, co wywrze wpływ na wydarzenia polityczne w naszym kraju. Jest za wcześnie, żeby mówić o konkretach, o personaliach, ale to bardzo ważny element tego, co uzgodniliśmy - powiedział lider PiS.

- Parlamentarzyści OdNowy RP pozostają członkami klubu parlamentarnego PiS. Bardzo się cieszę, że udało nam się osiągnąć porozumienie. Szliśmy do wyborów wspólnie z programem Zjednoczonej Prawicy, wiec będziemy go dalej popierać - mówił lider OdNowa Marcin Ociepa.

