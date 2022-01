Najpierw uszkodził barierkę mostu, później zsunął się do rzeki. "Prawdopodobnie chciał ominąć kolejkę tirów"

Kierowca tira wjechał tam, gdzie nie powinien. Jego ciężarówka najpierw uszkodziła barierkę mostu, a później zsunęła się do rzeki. Jak informuje policja, mężczyzna prawdopodobnie chciał ominąć kolejkę samochodów ciężarowych do przejścia granicznego z Białorusią. Został ukarany mandatem.

Najpierw uszkodził barierkę mostu, później zsunął się do rzeki

Jak przyznają okoliczni mieszkańcy, dochodzi tu do sytuacji, gdy kierowcy tirów wybierają tę drogę, by ominąć kolejkę ciężarówek do przejścia graniczego z Białorusią. - To jest droga lokalna, Zauważyłem taki przypadek jadąc tędy po świętach, ale tamten kierowca w czas się zorientował i zdążył wycofać - mówił jeden z kierowców.