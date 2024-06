"Miażdżące" wyniki kontroli, wniosek o prokuratury. Nieprawidłowości w Narodowym Instytucie Wolności

Dochodziło do manipulowania wynikami konkursów, ręcznie sterowano przydzielaniem dotacji - tak o wnioskach po kontroli w Narodowym Instytucie Wolności mówił wiceminister ds. społeczeństwa obywatelskiego Marek Krawczyk. Przekazał, że "nie zachowała się" dokumentacja dotycząca losowania ekspertów oceniających wnioski. Mówił też o pieniądzach, które płynęły z Instytutu. - Nasze kontrole wskazują jednoznacznie: szereg pieniędzy płynął do organizacji pozarządowych bezpośrednio związanych z poprzednią władzą - powiedział.

Wiceminister ds. społeczeństwa obywatelskiego Marek Krawczyk (Polska 2050) mówił w "Tak jest" w TVN24 o działalności Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego za czasów rządów PiS . Gdy instytut powstawał w 2017 roku, ówczesny wicepremier i przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotr Gliński (później także minister kultury w latach 2021-2023) mówił, że to projekt, który wychodzi naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych, na ogół tych słabszych, lokalnych, tych, które dotychczas nie miały odpowiedniego wsparcia także ze strony polskiego państwa.

Krawczyk został zapytany, czy faktycznie instytucja ta pomogła takim organizacjom. Według niego "to było bardzo dobre rozwiązanie, potrzebne, oczekiwane przez organizacje pozarządowe i przez sektor społeczeństwa obywatelskiego". - Natomiast problem polega na tym, co się wydarzyło później - zaznaczył.

Kontrola i wniosek do prokuratury

- Dość powiedzieć, że jeżeli chodzi o poprzedniego odwołanego dyrektora, został skierowany wniosek do prokuratury w związku z nadużyciami, które zostały wykryte w Narodowym Instytucie Wolności - oznajmił. - Mówiąc w największym skrócie, dochodziło do manipulowania wynikami konkursów, ręcznie sterowano przydzielaniem dotacji - wyjaśniał.

Krawczyk mówił, że "co do zasady było tak, że każdy wniosek, który trafił do Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu, był oceniany przez ekspertów, którzy z założenia mieliby być niezależni". - Niestety nasze kontrole wykazały, że ci eksperci byli zależni, i to byli zależni od ministra - powiedział.