Zdewastowane ogrodzenie ambasady Turcji

Jak przekazał aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji, napis na murze pojawił się rano. Funkcjonariusze Wydziału Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP zauważyli go około godziny 8.40 podczas doraźnej kontroli.
Dodał, że przedstawiciel ambasady miał pojawić się w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa 2, żeby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
- Niestety, na miejscu nie ma kamer monitoringu, które zarejestrowałyby zdarzenie, a którymi moglibyśmy się posiłkować - powiedział przedstawiciel KSP.
Rożawa to jeden z czterech obszarów na Bliskim Wschodzie, zamieszkanych w większości przez Kurdów. Leży w północno-wschodniej Syrii. Pozostałe trzy znajdują się w Turcji. Rożawa znana jest też jako Zachodni Kurdystan albo Demokratyczna Federacja Północnej Syrii.
Autorka/Autor: ms
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Dariusz Borowicz/agencja wyborcza.pl