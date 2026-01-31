Zdewastowane ogrodzenie ambasady Turcji

Na terenie ambasady Turcji w Warszawie doszło do aktu wandalizmu Źródło: Dariusz Borowicz/agencja wyborcza.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazał aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji, napis na murze pojawił się rano. Funkcjonariusze Wydziału Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP zauważyli go około godziny 8.40 podczas doraźnej kontroli.

Dodał, że przedstawiciel ambasady miał pojawić się w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa 2, żeby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Na terenie ambasady Turcji w Warszawie doszło do aktu wandalizmu Źródło: Dariusz Borowicz/agencja wyborcza.pl

- Niestety, na miejscu nie ma kamer monitoringu, które zarejestrowałyby zdarzenie, a którymi moglibyśmy się posiłkować - powiedział przedstawiciel KSP.

Rożawa to jeden z czterech obszarów na Bliskim Wschodzie, zamieszkanych w większości przez Kurdów. Leży w północno-wschodniej Syrii. Pozostałe trzy znajdują się w Turcji. Rożawa znana jest też jako Zachodni Kurdystan albo Demokratyczna Federacja Północnej Syrii.