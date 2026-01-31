Logo strona główna
Polska

Zdewastowane ogrodzenie ambasady Turcji

Na terenie ambasady Turcji w Warszawie doszło do aktu wandalizmu
Na terenie ambasady Turcji w Warszawie doszło do aktu wandalizmu
Źródło: Dariusz Borowicz/agencja wyborcza.pl
W sobotę na murowanym ogrodzeniu ambasady Turcji w Warszawie policjanci zauważyli namalowany czarnym sprayem napis o treści: "Turcja w Rożawie morduje kobiety".

Jak przekazał aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji, napis na murze pojawił się rano. Funkcjonariusze Wydziału Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP zauważyli go około godziny 8.40 podczas doraźnej kontroli.

Dodał, że przedstawiciel ambasady miał pojawić się w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa 2, żeby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Na terenie ambasady Turcji w Warszawie doszło do aktu wandalizmu
Na terenie ambasady Turcji w Warszawie doszło do aktu wandalizmu
Źródło: Dariusz Borowicz/agencja wyborcza.pl

- Niestety, na miejscu nie ma kamer monitoringu, które zarejestrowałyby zdarzenie, a którymi moglibyśmy się posiłkować - powiedział przedstawiciel KSP. 

Rożawa to jeden z czterech obszarów na Bliskim Wschodzie, zamieszkanych w większości przez Kurdów. Leży w północno-wschodniej Syrii. Pozostałe trzy znajdują się w Turcji. Rożawa znana jest też jako Zachodni Kurdystan albo Demokratyczna Federacja Północnej Syrii.

Zapomnieliśmy o wojnie światowej. Czy grozi nam "nowe średniowiecze"?
Dowiedz się więcej:

Zapomnieliśmy o wojnie światowej. Czy grozi nam "nowe średniowiecze"?

Na żywo

Autorka/Autor: ms

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Dariusz Borowicz/agencja wyborcza.pl

