Informacje o kolejnym obiekcie. MSWiA potwierdza
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- Dzisiaj o godzinie 8.30 policjanci jarosławskiej komendy zostali powiadomieni przez mężczyznę, że w Mołodyczu w rejonie stawu Miłków na rozległej powierzchni porozrzucane są metalowe elementy - przekazała w TVN24 rzeczniczka komendanta powiatowego policji w Jarosławiu Anna Długosz. Jak mówiła, miejsce zabezpiecza policja i inne służby, w tym wojsko. - To jest teren nieużytków rolnych. To jest duża rozległa przestrzeń i tam na tę chwilę pracują wszystkie służby - powiedziała. Na razie nie ma potwierdzenia, że znalezisko ma związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.
Komunikat MSWiA o poszukiwaniach w trzech lokalizacjach
W piątek rano wojsko poinformowało o "podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej" Polski. Potwierdzono, że jeden z obiektów spadł w obiekcie biłgorajskim w rejonie miejscowości Chmielek. Trwają też prace poszukiwawcze niedaleko Rudnika nad Sanem w powiecie niżańskim.
"W związku z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej służby prowadzą czynności w trzech lokalizacjach: Rudnik nad Sanem, Mołodycz i Nowy Lipowiec (woj. lubelskie)" - potwierdził po godzinie 10 szef MSWiA Marcin Kierwiński.