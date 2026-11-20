Polska Informacje o kolejnym obiekcie. MSWiA potwierdza Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Kozak: prokuratura podjęła działania w związku z upadkiem obiektu w miejscowości Nowy Lipowiec Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Art Service/PAP

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- Dzisiaj o godzinie 8.30 policjanci jarosławskiej komendy zostali powiadomieni przez mężczyznę, że w Mołodyczu w rejonie stawu Miłków na rozległej powierzchni porozrzucane są metalowe elementy - przekazała w TVN24 rzeczniczka komendanta powiatowego policji w Jarosławiu Anna Długosz. Jak mówiła, miejsce zabezpiecza policja i inne służby, w tym wojsko. - To jest teren nieużytków rolnych. To jest duża rozległa przestrzeń i tam na tę chwilę pracują wszystkie służby - powiedziała. Na razie nie ma potwierdzenia, że znalezisko ma związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.

Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej Źródło zdjęcia: Mapy Google

Komunikat MSWiA o poszukiwaniach w trzech lokalizacjach

W piątek rano wojsko poinformowało o "podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej" Polski. Potwierdzono, że jeden z obiektów spadł w obiekcie biłgorajskim w rejonie miejscowości Chmielek. Trwają też prace poszukiwawcze niedaleko Rudnika nad Sanem w powiecie niżańskim.

"W związku z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej służby prowadzą czynności w trzech lokalizacjach: Rudnik nad Sanem, Mołodycz i Nowy Lipowiec (woj. lubelskie)" - potwierdził po godzinie 10 szef MSWiA Marcin Kierwiński.

W związku z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej służby prowadzą czynności w trzech lokalizacjach: Rudnik nad Sanem, Mołodycz i Nowy Lipowiec (woj. lubelskie) — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) November 20, 2026 Rozwiń Źródło: X/Marcin Kierwiński