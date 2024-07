"Podróże z klasą". Jak będzie wyglądał program w przyszłym roku

Program "Podróże z klasą" jest skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Cel przedsięwzięcia to uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki.

Mechanizm, który trzeba skorygować

- Konieczne jest to, by w kolejnych edycjach programu szkoły, które nie zdążyły, nie miały szansy, samorząd lub organ prowadzący nie zdążył "załapać się" często w ciągu tych pierwszych kilku minut, w czasie których dla danego województwa wycieczki się rozchodziły, miał kolejne szanse - podkreśliła.

W ramach "Podróży z klasą" dofinansowaniu w 100 procentach podlegają wycieczki trwające od 2 do 5 dni. Wycieczka dwudniowa może zostać sfinansowana do 20 tysięcy złotych, trzydniowa – do 30 tysięcy złotych, czterodniowa – do 40 tysięcy złotych, pięciodniowa – do 50 tysięcy złotych. W wycieczce musi wziąć udział co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.