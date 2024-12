Kiedy decyzja w sprawie ENA i czerwonej noty Interpolu? Gdzie jest Romanowski?

Gdzie jest Romanowski? "Mamy pewne wskazówki"

- Dla dobra tego postępowania my tych informacji nie potwierdzamy, nie zaprzeczamy. Na chwilę obecną nadal informacją, którą przekazujemy jest to, że mamy podejrzenie, że Romanowski przebywa w jednym z krajów Unii Europejskiej - powiedział prokurator.

Kiedy ENA i czerwona nota Interpolu?

Dodał, że wniosek o wystawienie tzw. czerwonej noty Interpolu "znajduje się w centrali Interpolu". - Tutaj to się odbywa już bez naszego udziału, więc my o żadnym terminie nie jesteśmy informowani. Po prostu jesteśmy informowani o decyzji Interpolu, a takiej informacji jeszcze nie mamy. Doświadczenie jest takie, że to powinno trwać od kilku dni do kilku tygodni - tłumaczył rzecznik PK.