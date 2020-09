Marcin Bosacki nowym szefem senackiego klubu Koalicji Obywatelskiej

"Zaszczyt i zobowiązanie"

- Jestem wdzięczny senatorom za to, że mnie dość sporą większością wybrali, to jest dla mnie zaszczyt i zobowiązanie - powiedział po wyborze Bosacki.

Podkreślał, że jako senator pierwszej kadencji będzie wykorzystywał rady bardziej doświadczonych kolegów. - Natomiast chcę skupić się na trzech rzeczach: na bardzo sprawnej pracy naszego klubu w Senacie, na polepszeniu koordynacji prac z całym klubem parlamentarnym i partią, a także na wykorzystaniu niezwykłego potencjału klubu senackiego do tego, aby Koalicja Obywatelska i cała opozycja jak najmocniej pokazywali Polakom, jak przejść przez obecne niezwykle wymagające i trudne czasy - powiedział nowy szef klubu.

Zaznaczył, że w Senacie powinny być w większym stopniu inicjowane pomysły KO. Ponadto klub senacki, zdaniem Bosackiego, powinien mieć znacznie większą reprezentację we władzach klubu parlamentarnego. - My jako grupa senacka wnioskujemy o trzech senatorów w kolegium klubu parlamentarnego, w miejsce jednego - poinformował.

Były szef klubu senackiego Leszek Czarnobaj gratulował swojemu następcy. - Było dwóch bardzo dobrych kandydatów, a to był wybór między doświadczeniem a młodością - zaznaczył. - Jestem pewien, że klub będzie dobrze zarządzany, podobnie jak klub sejmowy. Dwóch młodych - zarówno Cezary Tomczyk jak i Marcin Bosacki, to ludzie, którzy są nadzieją Platformy - powiedział Czarnobaj. Nie chciał jednak powiedzieć, na kogo głosował.

"Kończymy sprawy wewnętrzne Platformy i idziemy do przodu"

- Mieliśmy o tyle miłe zadanie, że wybieraliśmy spośród dwóch świetnych kandydatów, z których każdy miał swoje atuty - jeden energię i młodość, drugi - doświadczenie. Senatorowie zdecydowali w tajnym głosowaniu, w którym umożliwiliśmy także głosowanie kolegom, którzy uczestniczą zdalnie. To jest ostatni etap zamykania spraw wewnętrznych Platformy. Teraz trzeba patrzeć w przyszłość - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Pytany o wybór Bosackiego, zaznaczył iż jako marszałek od początku deklarował, że będzie współpracował "z każdym klubem i z każdym przewodniczącym". - A tu akurat jest to dla mnie proste i otwarte, tak, że ja widzę same pozytywy, że kończymy sprawy wewnętrzne Platformy i idziemy do przodu - zapewnił.