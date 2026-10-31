Polska Jest nowe zarządzenie dotyczące organizacji pracy w Trybunale Konstytucyjnym

Co się dzieje przed Trybunałem Konstytucyjnym? Relacja reportera TVN24 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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"W związku z wydanymi w dniu 30.10.2026 r. przeze mnie zarządzeniami o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego [...] kieruję pracami Trybunału Konstytucyjnego zastępując Prezesa Trybunału Konstytucyjnego" - brzmi treść zarządzenia wydanego w przed południem przez sędzię TK Annę Korwin-Piotrowską.

W dalszej części zarządzenia sędzia uchyliła wydane dotychczas upoważnienia, zaleciła sędziom TK wykonywać pracę poza siedzibą TK, a także zawiesiła wykonywanie obowiązków pracownikom TK z zachowaniem wynagrodzenia.

Swoje decyzje w zarządzeniu argumentuje "przywróceniem prawidłowego wykonywania zadań przez Trybunał Konstytucyjny oraz mając na względzie możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego".

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