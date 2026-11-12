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Donald Tusk o zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Tak ocenia słowa o "jednej wielkiej liście"

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Donald Tusk
Tusk: dobrze się dzieje, że Kaczyński już nie ukrywa, że nie widzi istotnych różnic między Braunem a sobą
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Dobrze, że Jarosław Kaczyński już nie ukrywa, iż nie widzi istotnych różnic między Grzegorzem Braunem a sobą - ocenił premier Donald Tusk. Komentował tak zapowiedź prezesa PiS o "jednej wielkiej liście" prawicy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Skrytykował też niedawną wypowiedź Kaczyńskiego o "rozlewie krwi", którą określił jako "radykalnie nieodpowiedzialną".

Tusk podczas briefingu w Dublinie był pytany o zapowiedź Kaczyńskiego, który na tegorocznym marszu środowisk narodowych z okazji Święta Niepodległości powiedział: - Będziemy działali w tym kierunku, żeby była jedna wielka lista, nie tylko do Senatu - Senat to ma mniejsze znaczenie - tylko także do Sejmu.

Jak mówił prezes PiS w rozmowie z Onetem, "trzeba przekonywać polityków trzech Konfederacji", bo jego zdaniem "tak naprawdę są trzy". O możliwej współpracy ugrupowań prawicowych w nadchodzących wyborach parlamentarnych mówiło się dotychczas głównie w kontekście paktu senackiego.

Tusk był pytany o to, czy ugrupowania te osiągną porozumienie. Zwrócił uwagę, że pomimo tak "intensywnych procesów" jak wojna, zamach w Krakowie czy sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego, "to nie ma większego wpływu na podział sympatii politycznych w Polsce". - On jest naprawdę wciąż dokładnie 50 na 50 - zaznaczył.

- Problem polega na tym, że po naszej stronie niektórzy partnerzy są zagrożeni, że nie przekroczą progu wyborczego, ale to jest 50 na 50. O wyniku wyborów, o tym, kto będzie w Polsce rządził za rok, decydować będzie mobilizacja wyborców, bo nie sądzę, żeby mogło się coś zmienić w sposób wyraźny, jeśli chodzi o nastroje - powiedział szef rządu.

Donald Tusk: głosowanie na PiS to jest głosowanie na Grzegorza Brauna

Zdaniem Tuska wynik przyszłorocznych wyborów parlamentarnych będzie zależał również "od sprytu, odrobiny szczęścia, kto wygra, ale przede wszystkim od mobilizacji wyborców". - W sumie uważam, że dobrze się dzieje, że Kaczyński już nie ukrywa, że nie widzi istotnych różnic między Grzegorzem Braunem a sobą - powiedział, nawiązując do lidera Konfederacji Korony Polskiej.

Zastrzegł przy tym, że "to jest coś, co on bardzo przeżywa jako premier polskiego rządu, żeby władza nie wpadła w ręce takich ludzi jak pan Braun czy jego poplecznicy, bo to byłaby dla Polski tragedia". - Więc może dobrze się stało, że ja nie muszę ludziom tłumaczyć, że głosowanie na PiS to jest głosowanie na Brauna, tylko Kaczyński to wytłumaczył ludziom - ocenił premier.

Dopytywany, czy - jego zdaniem - mogłaby powstać jedna lista łącząca dzisiejszą prawicę, nawiązał do transparentu, który pojawił się na Marszu Niepodległości, a na tle którego zdjęcie opublikował jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. Baner z hasłem "Reset" przedstawiał przekreślone portrety Tuska i Kaczyńskiego.

- To jako wstęp do jednej listy wydaje mi się mało obiecujące. Jak patrzę też na te emocje pomiędzy panem (liderem Rozwoju Plus Mateuszem) Morawieckim a Kaczyńskim, to - jeśli to będzie ponownie małżeństwo polityczne - to przewiduję przemoc domową w tym małżeństwie - stwierdził szef rządu.

Jarosław Kaczyński o "przelewie krwi". Komentarz premiera

Premier został też zapytany o komentarz do słów Kaczyńskiego o "przelewie krwi". Prezes PiS w przededniu 11 listopada wyraził w swoim przemówieniu nadzieję na zwycięstwo "polskich patriotów" w wyborach w 2027 roku. - Ale musimy najpierw do tych wyborów doprowadzić. Musimy ich przypilnować - zaznaczył wtedy. Rządzący, jak mówił, "nie mają żadnych oporów, żadnych zasad", a niektórzy z nich chcą "realizować obce interesy". - Być może ta walka będzie bardzo trudna. (…) Być może będzie nawet coś takiego, ale bardzo bym nie chciał, żeby tak się stało, z czym od wielu lat żeśmy się nie spotykali, to znaczy przelew krwi. Ta druga strona jest naprawdę do wszystkiego zdolna, ale musimy wytrwać, musimy zwyciężyć - oświadczył Kaczyński.

- Słowa prezesa Kaczyńskiego o rozlewie krwi w Polsce są radykalnie nieodpowiedzialne. On to powiedział kilkadziesiąt godzin po tym zamachu w Krakowie. On to powiedział na godziny przed Marszem Niepodległości, gdzie najgłośniej krzyczane, skandowane hasła dotyczyły fizycznego wyeliminowania mnie na przykład - oznajmił premier.

Zaznaczył, że "atmosfera naprawdę nie wymaga ciągłego podgrzewania". - Jeśli panu Kaczyńskiemu po głowie chodzi rozlew polskiej krwi, to jest niewybaczalne. Chciałbym, żeby wszyscy Polacy zapamiętali, co mu w głowie siedzi - dodał Tusk.

W sobotę po godzinie 15 zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień do przypadkowych osób. W wyniku zamachu zmarło sześć osób, 15 zostało rannych. Sprawca został postrzelony, a w poniedziałek nad ranem zmarł.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Donald TuskJarosław KaczyńskiGrzegorz BraunKonfederacjaPrawo i Sprawiedliwość
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