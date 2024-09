Wielka akcja polskiego wojska. "Pięć linii wysiłku"

Gen. Kukuła: zapowiada się pracowita noc dla naszego lotnictwa

- Mamy pozytywne (warunki - red.) meteo, będziemy mogli prowadzić i kontynuować to wsparcie również w nocy. Mamy amfibie, które są niezwykle popularne nie tylko do ewakuacji, ale także do dowożenia wsparcia. Wiele miejscowości utraciło zdolność do komunikacji drogowej, więc dzisiaj to amfibie dostarczają tam wyposażenie i przygotowują grunt pod odtwarzanie tak zwanej mobilności, czyli odtwarzanie dróg - tłumaczył gość "Kropki nad i".