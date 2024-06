Fałszywa depesza i podejrzenie rosyjskiego cyberataku. Departament Stanu USA komentuje

Wicepremier Krzysztof Gawkowski przekazał, iż "wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z cyberatakiem, który został skierowany ze strony rosyjskiej".

Rzecznik Departamentu Stanu: jesteśmy w bliskim kontakcie

Jak dodał, amerykański resort dyplomacji "blisko monitoruje wybory w 2024 roku, bo jest to w naszym interesie, by były bezpieczne, wolne i uczciwe i wzywamy wszystkie państwa do powstrzymania się od wrogich działań cybernetycznych zmierzających do destabilizacji i podważania procesów i społeczeństw demokratycznych".