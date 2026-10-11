Polska Donald Tusk rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Wydali oświadczenia Milena Zawiślińska |

Gen. Błazeusz: Rosja nie jest obecnie w stanie przeprowadzić inwazji na żadne z państw NATO Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Vladyslav Musiienko

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"Po dzisiejszej rozmowie jestem absolutnie pewien, że nikt i nic nie złamie Ukrainy i jej Prezydenta w ich walce przeciwko rosyjskiej agresji" - napisał Donald Tusk. "Zapewniłem go, że może liczyć na pełną solidarność Polski i Europy z narodem ukraińskim" - dodał we wpisie na X.

Po dzisiejszej rozmowie z @ZelenskyyUa jestem absolutnie pewien, że nikt i nic nie złamie Ukrainy i jej Prezydenta w ich walce przeciwko rosyjskiej agresji. Zapewniłem go, że może liczyć na pełną solidarność Polski i Europy z narodem ukraińskim. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 11, 2026 Rozwiń

Zełenski odpowiedział, że jest wdzięczny premierowi Polski za "wsparcie oraz pełne zrozumienie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń".

"Omówiliśmy, co konkretnie może wzmocnić nasze pozycje i naszą zdolność do obrony przed agresją Rosji. Poinformowałem go o potrzebach obronnych Ukrainy. Obecnie odnotowujemy znacznie więcej ataków i znacznie więcej rosyjskich działań destabilizujących. Pozycja Polski jest silna i kluczowe jest, abyśmy współpracowali na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa" - przekazał Zełenski. Jak dodał, "koordynujemy nasze działania dyplomatyczne przed spotkaniami na szczeblu UE w Brukseli".

Warsaw Security Forum z Tuskiem i Zełenskim

W poniedziałek w Warszawie rozpocznie się dwudniowa konferencja Warsaw Security Forum. Wezmą w niej udział politycy, dowódcy wojskowi i eksperci z państw NATO oraz państw partnerskich. W programie jest wiele debat i paneli skupiających się na tematyce obronności, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo Europy centralnej oraz wschodniej.

Wśród panelistów znajdują się najważniejsi politycy m.in. z krajów NATO oraz UE, urzędnicy NATO, wojskowi, przedstawiciele przemysłu, eksperci w obszarach: obronności i bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych, gospodarki czy polityki energetycznej.

W planach są także wystąpienia premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego.