Donald Tusk rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Wydali oświadczenia
"Po dzisiejszej rozmowie jestem absolutnie pewien, że nikt i nic nie złamie Ukrainy i jej Prezydenta w ich walce przeciwko rosyjskiej agresji" - napisał Donald Tusk. "Zapewniłem go, że może liczyć na pełną solidarność Polski i Europy z narodem ukraińskim" - dodał we wpisie na X.
Zełenski odpowiedział, że jest wdzięczny premierowi Polski za "wsparcie oraz pełne zrozumienie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń".
"Omówiliśmy, co konkretnie może wzmocnić nasze pozycje i naszą zdolność do obrony przed agresją Rosji. Poinformowałem go o potrzebach obronnych Ukrainy. Obecnie odnotowujemy znacznie więcej ataków i znacznie więcej rosyjskich działań destabilizujących. Pozycja Polski jest silna i kluczowe jest, abyśmy współpracowali na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa" - przekazał Zełenski. Jak dodał, "koordynujemy nasze działania dyplomatyczne przed spotkaniami na szczeblu UE w Brukseli".
Warsaw Security Forum z Tuskiem i Zełenskim
W poniedziałek w Warszawie rozpocznie się dwudniowa konferencja Warsaw Security Forum. Wezmą w niej udział politycy, dowódcy wojskowi i eksperci z państw NATO oraz państw partnerskich. W programie jest wiele debat i paneli skupiających się na tematyce obronności, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo Europy centralnej oraz wschodniej.
Wśród panelistów znajdują się najważniejsi politycy m.in. z krajów NATO oraz UE, urzędnicy NATO, wojskowi, przedstawiciele przemysłu, eksperci w obszarach: obronności i bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych, gospodarki czy polityki energetycznej.
W planach są także wystąpienia premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego.