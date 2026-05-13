Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tarczyński bez zgody na wjazd do Wielkiej Brytanii. Europoseł PiS się odgraża

Dominik Tarczyński
Dominik Tarczyński pojawił się na wiecu Donalda Trumpa w Wirginii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP
Eurodeputowany PiS Dominik Tarczyński nie otrzymał zgody na wjazd do Wielkiej Brytanii - wynika z opublikowanej przez polityka decyzji. W uzasadnieniu wskazano, że obecność Tarczyńskiego "nie jest uznawana za korzystną dla dobra publicznego". Polityk zapowiedział pozew przeciwko premierowi Keirowi Starmerowi.

"Tak wygląda komunizm w XXI wieku. Właśnie odmówiono mi wjazdu do Wielkiej Brytanii, abym mógł przemawiać na największym patriotycznym wydarzeniu w Europie" - napisał na platformie X eurodeputowany PiS Dominik Tarczyński.

Polityk zaprezentował zrzut ekranu, na którym widać aktualizację do wniosku o brytyjską Elektroniczną Autoryzację Podróży (ETA). Wskazano w niej, że brytyjska ETA Tarczyńskiego została anulowana z dniem 12 maja. "Oznacza to, że nie może pan podróżować do Wielkiej Brytanii bez wizy" - wyjaśniono.

W uzasadnieniu decyzji napisano, że obecność Tarczyńskiego w Wielkiej Brytanii "nie jest uznawana za korzystną dla dobra publicznego". Nadmieniono, że od decyzji o anulowaniu ETA nie ma możliwości odwołania.

Dominik Tarczyński
Dominik Tarczyński
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP

Tarczyński zapowiada pozew przeciwko Starmerowi

"[Keir] Starmer zostanie przeze mnie pozwany. Nie rząd, nie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale Starmer osobiście" - zapowiedział Tarczyński. "Jak przegrasz kolejne wybory, komunisto, spotkamy się w sądzie!" - wygrażał.

Następnie zwrócił się do skrajnie prawicowego aktywisty Tommy'ego Robinsona, że "ten komunista nie może uciszyć milionów, ani odebrać im prawa głosu". "Zjednoczmy Królestwo" - zakończył.

O Tarczyńskim było ostatnio głośno, gdy pochwalił brutalną interwencję amerykańskich służb federalnych w Minneapolis i został za to skrytykowany.

OGLĄDAJ: Bodnar o sędziach TK: są naszymi współczesnymi bohaterami
Adam Bodnar

Bodnar o sędziach TK: są naszymi współczesnymi bohaterami
NA ŻYWO

Adam Bodnar
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćWielka Brytania
Czytaj także:
Donald Trump
Finansista oskarżany o wyprowadzenie ponad 4 mld dolarów zwrócił się do Trumpa
BIZNES
imageTitle
Sinner nie przestaje wygrywać. 15-letni rekord Djokovicia wyrównany
EUROSPORT
Uchodźcy z Ukrainy na dworcu PKP Przemyślu (17 marca)
Utracili prawo do pomocy. Trwa zbiórka dla osób "w sytuacji krytycznej"
Polska
imageTitle
Świątek zagra o półfinał w Rzymie. O której dzisiaj mecz?
EUROSPORT
Burza
Powrót burz. Tu mogą pojawić się alarmy
METEO
Zbigniew Ziobro
Co mówią w PiS o ucieczcie Ziobry? "Oni się boją"
Polska
imageTitle
Wembanyama odkupił winy. Spurs krok od awansu
EUROSPORT
Budynek przy Chmielnej został zabytkiem
Nowy zabytek w centrum Warszawy
WARSZAWA
Kristalina Georgiewa
Rusza Impact'26. 25 debat TVN24 i wielkie nazwiska w Poznaniu
Polska
Noc Muzeów 2023 w Warszawie z rekordem frekwencji
Specjalne linie na Noc Muzeów
WARSZAWA
imageTitle
Polacy przed kluczowym dwumeczem w walce o mundial. "Czujemy odpowiedzialność"
EUROSPORT
Plansze z komiksu "Wawrzyszew. Życia mała garść. Historia Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego"
"Nasza Ania, nasz Jarek". Nietypowo upamiętnili wyjątkową parę
Piotr Bakalarski
Do zdarzenia doszło w szkole w Kadzidle
Planował zabić co najmniej osiem osób, w sądzie przepraszał
WARSZAWA
temat paliwa
Ceny paliw w środę. Tyle zapłacimy na stacjach
BIZNES
Przymrozki, mróz
IMGW ostrzega przed przymrozkami
METEO
Oszustwo w sieci (ilustracyjne)
Były "zyski", ale pojawiły się "błędy". Manipulowali nim ponad miesiąc
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Były senator PiS o Ziobrze: tak, uciekł
Polska
Zbigniew Ziobro
Ziobro w Waszyngtonie, nie żyje Stanisława Celińska, koalicja popiera transkrypcje
Najważniejsze informacje
Opady, deszcz, wiosna
Czeka nas kolejna porcja opadów
METEO
Alicja "Pray" (Polska)
Polka w finale Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
Donald Trump na konferencji przed wylotem do Chin
Trump leci do Chin bez Melanii. Kogo zabrał w zamian?
Świat
imageTitle
98. minuta i kuriozalny samobój. Ronaldo jeszcze musi czekać na tytuł
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Ziobro jest w Waszyngtonie. "Boi się odpowiedzialności, a ma czego"
Kropka nad i
imageTitle
Niesamowita walka w Rzymie. Amerykanka wyrwała Rosjance półfinał
EUROSPORT
imageTitle
Niespodzianka w Hiszpanii. Piłkarz Realu skreślony
EUROSPORT
Peter Jackson i Elijah Wood
Fonda o wolności, wzruszony Jackson i tłum gwiazd
Tomasz-Marcin Wrona
FPF
Siostra Chmielewska o "skandalicznej" decyzji. "Do jasnej anielki, oni mają twarze!"
Polska
Wypadek pod Przysuchą
Kierowca zasnął, dziecko wypadło z fotelika
WARSZAWA
imageTitle
"Nielegalny transparent" w Krakowie. UEFA ukarała Szachtara
EUROSPORT
Burza w Weronie pozostawiła po sobie wiele zniszczeń
Załamanie pogody w Weronie i Wenecji. Miało poważne konsekwencje
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica