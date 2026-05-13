Polska Tarczyński bez zgody na wjazd do Wielkiej Brytanii. Europoseł PiS się odgraża

Dominik Tarczyński pojawił się na wiecu Donalda Trumpa w Wirginii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Tak wygląda komunizm w XXI wieku. Właśnie odmówiono mi wjazdu do Wielkiej Brytanii, abym mógł przemawiać na największym patriotycznym wydarzeniu w Europie" - napisał na platformie X eurodeputowany PiS Dominik Tarczyński.

This is what communism looks like in the 21st century. I have just been denied entry to the UK in order to speak at the largest patriotic event in Europe.



Starmer will be sued by me. Not the government, not the Home Office but Starmer personally. Once you lose the next election,… pic.twitter.com/foAcqWOA0D — Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) May 12, 2026 Rozwiń Źródło: X

Polityk zaprezentował zrzut ekranu, na którym widać aktualizację do wniosku o brytyjską Elektroniczną Autoryzację Podróży (ETA). Wskazano w niej, że brytyjska ETA Tarczyńskiego została anulowana z dniem 12 maja. "Oznacza to, że nie może pan podróżować do Wielkiej Brytanii bez wizy" - wyjaśniono.

W uzasadnieniu decyzji napisano, że obecność Tarczyńskiego w Wielkiej Brytanii "nie jest uznawana za korzystną dla dobra publicznego". Nadmieniono, że od decyzji o anulowaniu ETA nie ma możliwości odwołania.

Dominik Tarczyński Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP

Tarczyński zapowiada pozew przeciwko Starmerowi

"[Keir] Starmer zostanie przeze mnie pozwany. Nie rząd, nie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale Starmer osobiście" - zapowiedział Tarczyński. "Jak przegrasz kolejne wybory, komunisto, spotkamy się w sądzie!" - wygrażał.

Następnie zwrócił się do skrajnie prawicowego aktywisty Tommy'ego Robinsona, że "ten komunista nie może uciszyć milionów, ani odebrać im prawa głosu". "Zjednoczmy Królestwo" - zakończył.

O Tarczyńskim było ostatnio głośno, gdy pochwalił brutalną interwencję amerykańskich służb federalnych w Minneapolis i został za to skrytykowany.

OGLĄDAJ: Bodnar o sędziach TK: są naszymi współczesnymi bohaterami