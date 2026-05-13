Tarczyński bez zgody na wjazd do Wielkiej Brytanii. Europoseł PiS się odgraża
"Tak wygląda komunizm w XXI wieku. Właśnie odmówiono mi wjazdu do Wielkiej Brytanii, abym mógł przemawiać na największym patriotycznym wydarzeniu w Europie" - napisał na platformie X eurodeputowany PiS Dominik Tarczyński.
Polityk zaprezentował zrzut ekranu, na którym widać aktualizację do wniosku o brytyjską Elektroniczną Autoryzację Podróży (ETA). Wskazano w niej, że brytyjska ETA Tarczyńskiego została anulowana z dniem 12 maja. "Oznacza to, że nie może pan podróżować do Wielkiej Brytanii bez wizy" - wyjaśniono.
W uzasadnieniu decyzji napisano, że obecność Tarczyńskiego w Wielkiej Brytanii "nie jest uznawana za korzystną dla dobra publicznego". Nadmieniono, że od decyzji o anulowaniu ETA nie ma możliwości odwołania.
Tarczyński zapowiada pozew przeciwko Starmerowi
"[Keir] Starmer zostanie przeze mnie pozwany. Nie rząd, nie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale Starmer osobiście" - zapowiedział Tarczyński. "Jak przegrasz kolejne wybory, komunisto, spotkamy się w sądzie!" - wygrażał.
Następnie zwrócił się do skrajnie prawicowego aktywisty Tommy'ego Robinsona, że "ten komunista nie może uciszyć milionów, ani odebrać im prawa głosu". "Zjednoczmy Królestwo" - zakończył.
O Tarczyńskim było ostatnio głośno, gdy pochwalił brutalną interwencję amerykańskich służb federalnych w Minneapolis i został za to skrytykowany.