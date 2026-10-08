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Fakty po Faktach

Będzie narada z dyrektorami szkół. Kuratorka poprosi ich o "trzy konkretne rzeczy"

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Mieszkańcy przed szkołą podstawową im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach
Wioletta Krzyżanowska, mazowiecka kurator oświaty o patrolach policyjnych przy szkołach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
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Mazowieckie szkoły mierzą się w ostatnich dniach z kryzysem jakiego jeszcze nie było. Kuratorka oświaty Wioletta Krzyżanowska odwiedziła placówki, w których doszło do ataków. W "Faktach po Faktach" mówiła o naradzie, którą zwołała na piątek. Jak mówi, chce prosić dyrektorów o trzy konkretne rzeczy.

Mazowiecka kuratorka oświaty odwiedziła dziś szkołę w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem, gdzie 15-latek zaatakował 37-letnią woźną. Kobieta zmarła. Ranni są również dyrektor i nauczycielka. W "Faktach po Faktach" kuratorka mówiła o tym, jak sprawnie zadziałała szkoła w obliczu dramatu, z którym musiała się zmierzyć.

- Oni byli bardzo skoncentrowani na zadaniach, które trzeba było wykonać. Wszyscy słuchaliśmy służb. Byłam ja, był pan wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, byli pracownicy organu prowadzącego. Wszyscy tam byliśmy razem z nauczycielami i z kadrą. Pan dyrektor, który można powiedzieć ochronił całą szkołę przed kolejnymi atakami, zachował cały czas zimną krew - relacjonowała Wioletta Krzyżanowska.

Oceniła również, że dyrektor był bardzo dzielny, a jego postawa pokazuje klasę przygotowania kadry zarządzającej szkołami.

"Były łzy, natomiast rodzice byli bardzo opanowani"

Krzyżanowska wspomniała też o trudnych momentach podczas wizyty w szkole pod Wyszkowem. Przede wszystkim był to moment, gdy rodzice przyszli po dzieci.

- Były łzy, natomiast rodzice byli bardzo opanowani. Wszyscy słuchali służb, podporządkowywali się wszystkim komendom, czy to moim, czy ze strony policji. Zależało nam bardzo na tym, by dzieci mogły bezpiecznie opuścić szkołę - powiedziała kuratorka.

Kuratorka zaznaczyła również, że kluczowe dla niej jest to, by wszyscy uczniowie ze szkół, w których doszło do ataków, otrzymali długofalowo wsparcie psychologiczne. Jak przekazała, rozmawia już na ten temat z organami prowadzącymi szkoły.

W Ostrołęce, gdzie również doszło do ataku, poradnia przygotowuje nawet specjalny poradnik, w którym będą wytyczne i rekomendacje dla rodziców i młodzieży o tym jak rozmawiać o z dziećmi na temat tego, co się wydarzyło w szkole.

Kuratorka zwołała naradę z dyrektorami mazowieckich szkół

Kuratorka oświaty zapowiedziała, że na piątek zwołała naradę z dyrektorami szkół.

- Chcę poprosić dyrektorów o trzy konkretne rzeczy. Po pierwsze, o to, żeby zweryfikowali, sprawdzili jeszcze raz swoje procedury bezpieczeństwa. Żeby zweryfikowali, sprawdzili kanały komunikacyjne ze służbami. Żeby telefony alarmowe wisiały nie tylko w sekretariacie, ale w każdej sali dydaktycznej. Taką będę miała prośbę do dyrektorów - wyliczyła Krzyżanowska.

Zaapelowała również do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o ich codzienności i interesowali się tym, co robią.

Będzie więcej patroli w szkołach

Krzyżanowska odniosła się też do dzisiejszych zapowiedzi o wzmożonych patrolach policyjnych w szkołach w całej Polsce, o czym mówił premier Donald Tusk.

- Jestem też w kontakcie z komendantem wojewódzkim policji, który zapewnił mnie właśnie o tym, że te patrole będą jutro wzmożone wokół mazowieckich szkół (…). Funkcjonariusze będą wchodzić do szkół, będą sprawdzać, czy wejścia do szkół są zabezpieczone - dodała.

Źródło: Fakty po Faktach
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SzkołaPolicja
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