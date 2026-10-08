Polska Atak w szkole pod Wyszkowem. 15-latek z nożem Piotr Krysztofiak |

15-latek zaatakował nożem w szkole pod Wyszkowem. Ranne trzy osoby Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do zdarzenia doszło około godziny 9 w szkole w miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem (województwo mazowieckie).

- 15-letni absolwent szkoły podstawowej wszedł na teren szkoły podstawowej i ranił jedną osobę ostrym narzędziem. [Zaatakowani - red.] to prawdopodobnie woźna, jedna z nauczycielek i dyrektor, który podczas obezwładniania ucznia został raniony - przekazała młodsza aspirant Ilona Puścian z policji w Wyszkowie.

Do ataku odniósł się minister Marcin Kierwiński Źródło: TVN24

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podczas konferencji prasowej pytany przez reportera TVN24, Piotra Borowskiego o atak pod Wyszkowem, przekazał, że trwa reanimacja jednej z zaatakowanych osób.

Na razie nie są znane motywy napastnika.

Został zatrzymany

- 15-latek został zatrzymany i będą z nim wykonywane czynności na polecenie sądu rodzinnego z uwagi na to, iż jest to osoba nieletnia - dodała policjantka.