Polska Andrzej Zoll: gdyby nie ta uchwała, od stycznia nie mielibyśmy TK Justyna Sochacka |

Zoll: gdyby nie została podjęta uchwała, od stycznia nie mielibyśmy Trybunału Konstytucyjnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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We wtorek odbyło się zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na sali było ośmioro sędziów. W trakcie zgromadzenia przyjęto uchwałę dotyczącą przyszłorocznego budżetu TK i wylosowano składy, które przeprowadzą postępowania dyscyplinarne wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

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Zoll o TK: było kworum potrzebne do podejmowania uchwał

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Zoll ocenił w środę w rozmowie z reporterem TVN24 Marcinem Kwaśnym, że na wtorkowym zgromadzeniu "było kworum potrzebne do podejmowania uchwał".

Jego zdaniem "to był stan wyższej konieczności". - Gdyby wczoraj nie została podjęta ta uchwała, to od pierwszego stycznia nie mielibyśmy Trybunału Konstytucyjnego. To był zamiar tej strony, która atakuje podjęte wczoraj uchwały. Dzisiejszej opozycji zależy na tym, żeby do wyborów nie było aktywnego Trybunału Konstytucyjnego - mówił.

- Niewątpliwie taki był plan prezydenta z odmową przyjęcia czy nieprzyjęciem ślubowania. Pozostałe elementy zachowania prezydenta też na to wskazują. Tak samo i pan Święczkowski w tym kierunku szedł. Nie mam tu żadnych wątpliwości - dodał.

Zoll: przyjąłbym interpretację, że uchwałę może podważyć Sejm

Reporter TVN24 zauważył, że część środowiska prawniczego i część sceny politycznej kwestionuje uchwały i ich skuteczność i zapytał, czy w tej sytuacji będzie możliwość, by je podważyć.

- Uważam, że nie będą podważane skutecznie - odparł Zoll. - Wczoraj była wypowiedź marszałka Sejmu. Słyszałem, że powiedział, że Sejm przyjmie ten projekt uchwalony wczoraj przez Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego. A więc Sejm - najwyższa władza ustawodawcza w Polsce, uchwalająca budżet - chyba aprobuje to postanowienie - dodał.

Gość TVN24 odniósł się też do wypowiedzi byłego rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka, który przekonywał, że nawet przy wadach proceduralnych, podjęte we wtorek uchwały wywołują skutki, dopóki nie zostaną skutecznie podważone.

Zdaniem Zolla to słuszne rozumowanie. W takim razie - dodał - pojawia się pytanie, kto może podważyć uchwałę TK. - Ja bym przyjął interpretację, że w tym wypadku może to podważyć Sejm. Przez to, że nie uchwali budżetu dla Trybunału Konstytucyjnego. To byłby wyraz nieprzyjęcia tej uchwały jako podjętej w sposób niezgodny z prawem - dodał.