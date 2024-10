To media sprawiają, że urzędnicy są odpowiedzialni, media pomagają ludziom zrozumieć wydarzenia, które kształtują życie, aby mogli podejmować odpowiedzialne decyzje - mówił w czasie konferencji Mark Brzezinski . - To jest absolutnie kluczowa funkcja dziennikarstwa z jakichkolwiek demokracji - podkreślił ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Podczas konferencji CIPE w Warszawie Brzezinski podziękował dziennikarzom za zaangażowanie na rzecz poszukiwania prawdy. - To wielka służba na rzecz Polski i wielka służba na rzecz Stanów Zjednoczonych - podkreślił, dodając, że "to także wielka służba na rzecz całego świata".

Dyplomata odniósł się także do informowania opinii publicznej w czasie inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę . Mówił, że "świat patrzy na to, co tutaj się dzieje", stwierdził również, że "w morzu tragicznych nagłówków na całym świecie, humanitarność narodu polskiego została udowodniona". - W czasie historycznych chwil polskie media odegrały kluczową rolę - oznajmił Brzezinski, nawiązując do postawy Polski i Polaków wobec Kijowa w czasie rosyjskiej agresji.

- W imieniu prezydenta Joe Bidena mogę powiedzieć, że polskie serca, pomagając ukraińskich uchodźcom, robiły tak wielkie wrażenia i bardzo to doceniamy - podkreślił amerykański dyplomata. - To media dostarczają bezpieczne i wiarygodne informacje dla uchodźców i tym, którzy chcą im pomagać - stwierdził. Zwracając się do dziennikarzy Brzezinski oznajmił, że "to wy mówicie prawdę o Putinie i okropnościach przez niego popełnianych". Ocenił również, że doprowadziło to do wzrostu świadomości w świecie na temat Ukrainy.