Polska Alert RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Oprac. Adam Styczek |

Alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON

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"Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów" - poinformowało w piątek o godzinie 2.43 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie powiatów:

•woj. lubelskie: hrubieszowskiego, m.… pic.twitter.com/g1t89JWUwM — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 20, 2026 Rozwiń Źródło: X

W komunikacie wskazano, że alert został wysłany do odbiorców na terenie ponad 20 powiatów województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.