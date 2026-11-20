Alert RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę
"Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów" - poinformowało w piątek o godzinie 2.43 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
W komunikacie wskazano, że alert został wysłany do odbiorców na terenie ponad 20 powiatów województwa lubelskiego i podkarpackiego.
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.
Źródło: TVN24, PAP
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