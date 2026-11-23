Polska Alert RCB w województwie lubelskim. "Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej" Adam Styczek |

Alert RCB w województwie lubelskim Źródło zdj. gł.: TVN24

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"Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów" - napisano w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Alert obejmuje część województwa lubelskiego - powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów."



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa lubelskiego - powiaty: włodawski, łęczyński,… pic.twitter.com/AayeotgkmN — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 23, 2026 Rozwiń Źródło: X

W Zamościu i w Chełmie uruchomiono syreny alarmowe.

DORSZ: doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej

"W trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonego z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny" - poinformowało o godzinie 23.43 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).

W trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonego z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny.



W odpowiedzi na… pic.twitter.com/oPzOtbeNmk — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) November 23, 2026 Rozwiń Źródło: X

"W odpowiedzi na zagrożenie Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej. Obiekt był nieprzerwanie śledzony przez wojskowe systemy radiolokacyjne na całej trasie przelotu. Sytuacja była na bieżąco monitorowana, Dowódca Operacyjny RSZ wydał autoryzację na zestrzelenie obiektu" - przekazano.

"Po zmianie kursu bezzałogowego statku powietrznego na kierunek wschodni, uwzględniając potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej i możliwe skutki zestrzelenia obiektu, podjęto decyzję o odstąpieniu od użycia uzbrojenia" - wskazano.

"Podkreślamy, że Siły Zbrojne RP nieprzerwanie monitorują sytuację w przestrzeni powietrznej, a siły i środki systemu obrony powietrznej pozostają w stałej gotowości do reagowania na wszelkie zagrożenia. Zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje naszym niezmiennym priorytetem" - dodano.

"W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonym z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP" - poinformowało wcześniej dowództwo.

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonym z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej… pic.twitter.com/rWEYITkNk4 — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) November 23, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - wskazano.

"Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - dodano.