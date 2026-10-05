Kolejny alert RCB o ataku na terenie Ukrainy odwołany
O godzinie 3.54 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało wpis w serwisie X o alercie, który został rozesłany do mieszkańców Lubelszczyzny. "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - napisano w komunikacie.
Niecałe 30 minut później RCB poinformowało, że alarm został odwołany. "UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski" - powiadomiono.
Alerty dla Podkarpacia i Lubelszczyzny
Poprzednie alerty związane z atakiem Rosji na Ukrainę RCB wysłało do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia w niedzielę po południu. Wtedy alarm również został odwołany po około pół godzinie.
Źródło: tvn24.pl