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Polska

Kolejny alert RCB o ataku na terenie Ukrainy odwołany

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Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Rosja atakuje Ukrainę. Do mieszkańców województwa lubelskiego wysłano alert RCB
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON
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Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali w poniedziałek nad ranem alert RCB w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Po około 30 minutach alarm został odwołany.

O godzinie 3.54 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało wpis w serwisie X o alercie, który został rozesłany do mieszkańców Lubelszczyzny. "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - napisano w komunikacie.

Niecałe 30 minut później RCB poinformowało, że alarm został odwołany. "UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski" - powiadomiono.

Alerty dla Podkarpacia i Lubelszczyzny

Poprzednie alerty związane z atakiem Rosji na Ukrainę RCB wysłało do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia w niedzielę po południu. Wtedy alarm również został odwołany po około pół godzinie.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Rządowe Centrum BezpieczeństwaAlert RCBWojna w Ukrainie
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