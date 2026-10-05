Polska Kolejny alert RCB o ataku na terenie Ukrainy odwołany Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Rosja atakuje Ukrainę. Do mieszkańców województwa lubelskiego wysłano alert RCB Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON

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O godzinie 3.54 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało wpis w serwisie X o alercie, który został rozesłany do mieszkańców Lubelszczyzny. "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - napisano w komunikacie.

Niecałe 30 minut później RCB poinformowało, że alarm został odwołany. "UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski" - powiadomiono.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza.

Brak zagrożenia na terenie Polski"



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego.

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W związku z zagrożeniem z powietrza na terytorium Ukrainy uruchomiliśmy Alert RCB i przekazaliśmy… pic.twitter.com/1ORopjbJNJ — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 5, 2026 Rozwiń Źródło: X/Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Alerty dla Podkarpacia i Lubelszczyzny

Poprzednie alerty związane z atakiem Rosji na Ukrainę RCB wysłało do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia w niedzielę po południu. Wtedy alarm również został odwołany po około pół godzinie.