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Polska

Afera Zondacrypto. Donald Tusk do Jarosława Kaczyńskiego: zabrnąłeś daleko w bagno

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Jarosław Kaczyński, Donald Tusk
Tusk do Kaczyńskiego: zabrnąłeś daleko w bagno, w jakie wprowadzili cię źli ludzie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Premier Donald Tusk zabrał głos w Sejmie przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut. - Zabrnąłeś naprawdę wyjątkowo daleko w bagno, w jakie wprowadzili ciebie i twoją partię polityczną źli ludzie i ci ludzie, którzy cię otaczają - powiedział do Jarosława Kaczyńskiego.

W piątek Sejm po raz czwarty będzie próbował odrzucić weto Karola Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach. - Elementarny instynkt powinien kazać wam zagłosować za tą ustawą. Nie tylko dlatego, że taki jest oczywisty interes Rzeczpospolitej i jej obywateli, ale to jest już dla was kwestia być albo nie być - mówił w Sejmie premier Donald Tusk do polityków PiS.

Jak dodał, "wy cały czas trwacie w tym uporze, bo wszystko na to wskazuje, że trzymają was za gardło bardzo źli ludzie". Premier zwrócił się następnie bezpośrednio do prezesa PiS. - Panie prezesie Kaczyński, gardziłeś kiedyś takimi ludźmi i takimi postawami - powiedział.

Jarosław Kaczyński i Donald Tusk w Sejmie
Jarosław Kaczyński i Donald Tusk w Sejmie
Źródło zdjęcia: TVN24

- Zabrnąłeś naprawdę wyjątkowo daleko w bagno, w jakie wprowadzili ciebie i twoją partię polityczną źli ludzie i ci ludzie, którzy ciebie otaczają - mówił Tusk do siedzącego tuż przed nim Kaczyńskiego, wskazując na niego palcem.

Na nagraniu widać, jak w odpowiedzi prezes PiS odkrzykuje coś do premiera, również machając w jego kierunku wyciągniętym palcem.

Źródło: TVN24
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Tagi:
SejmDonald TuskJarosław KaczyńskiKryptowaluty
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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