Afera Zondacrypto. Donald Tusk do Jarosława Kaczyńskiego: zabrnąłeś daleko w bagno
W piątek Sejm po raz czwarty będzie próbował odrzucić weto Karola Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach. - Elementarny instynkt powinien kazać wam zagłosować za tą ustawą. Nie tylko dlatego, że taki jest oczywisty interes Rzeczpospolitej i jej obywateli, ale to jest już dla was kwestia być albo nie być - mówił w Sejmie premier Donald Tusk do polityków PiS.
Jak dodał, "wy cały czas trwacie w tym uporze, bo wszystko na to wskazuje, że trzymają was za gardło bardzo źli ludzie". Premier zwrócił się następnie bezpośrednio do prezesa PiS. - Panie prezesie Kaczyński, gardziłeś kiedyś takimi ludźmi i takimi postawami - powiedział.
- Zabrnąłeś naprawdę wyjątkowo daleko w bagno, w jakie wprowadzili ciebie i twoją partię polityczną źli ludzie i ci ludzie, którzy ciebie otaczają - mówił Tusk do siedzącego tuż przed nim Kaczyńskiego, wskazując na niego palcem.
Na nagraniu widać, jak w odpowiedzi prezes PiS odkrzykuje coś do premiera, również machając w jego kierunku wyciągniętym palcem.