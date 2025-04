Czworonogi bez domu. Dziś ich dzień

Fatalna sytuacja schronisk z terenów dotkniętych powodzią. Potrzebują natychmiastowego wsparcia Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

4 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zwierząt Bezdomnych. Eksperci alarmują o niepokojącej skali tego problemu w Polsce. Bezdomnych czworonogów w naszym kraju z roku na rok przybywa.

4 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zwierząt Bezdomnych. Święto zostało ustanowione w 1992 roku przez International Society for Animal Rights, by zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację zwierząt porzucanych, zaniedbywanych i pozostawionych bez opieki człowieka.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie Źródło: tvn24

Bezdomne zwierzęta w Polsce. Niepokojące statystyki

Jak alarmuje Fundacja Viva!, zajmującą się ochroną zwierząt, skala bezdomności zwierząt w Polsce jest niepokojąca i rośnie.

Według danych Głównego Lekarza Weterynarii, w 2023 roku w 230 schroniskach przebywało ponad 117 tysięcy zwierząt – w tym około 82 tysiące psów i 35 tysięcy kotów. To oznacza wzrost o 1,3 procent w porównaniu z rokiem 2021 (dane z raportu NIK 2024).

Jeszcze bardziej alarmujące dane przynosi raport The State of Pet Homelessness Project opublikowany w maju 2024 roku. Wynika z niego, że w Polsce żyje ponad 950 tysięcy bezdomnych psów i kotów, co stanowi aż 7 procent populacji wszystkich zwierząt domowych.

W Polsce żyje blisko milion bezdomnych psów i kotów Źródło: bnorbert3/AdobeStock

"Bez zdecydowanych działań - takich jak edukacja opiekunów oraz powszechna kastracja i znakowanie zwierząt - sytuacja będzie się tylko pogarszać" - ostrzega Viva!.

Z raport The State of Pet Homelessness Project z 2024 roku wynika, że jedynie 33 procent opiekunów psów w Polsce wykastrowało swojego pupila, a wśród opiekunów kotów odsetek ten wynosi 57 procent. Jedynie 11 procent opiekunów psów i 10 procent opiekunów kotów adoptowało swojego zwierzaka ze schroniska.