Most w Głuchołazach ma zostać otwarty w piątek

W Głuchołazach (woj. opolskie) wojska inżynieryjne postawiły nowy most tymczasowy. Przeprawa ma wielkie znaczenie dla miasta, ponieważ znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 40. Jak zapowiada Agata Andruszewska z GDDKiA w Opolu, most będzie oddany do użytku w piątek.

W połowie września w Głuchołazach wielka woda przelała się przez wały i zaczęła zalewać miasto. Powódź zniszczyła dwa mosty - jeden tymczasowy i drugi, który był w budowie. Od tamtej pory część miasta jest odcięta, mieszkańcy muszą chodzić naokoło, a komunikacja między dwiema stronami Głuchołaz jest bardzo utrudniona.

W poniedziałek, 21 października rzeczniczka oddziału GDDKiA w Opolu Agata Andruszewska poinformowała, że na środę zaplanowano próby obciążeniowe kolejnego mostu tymczasowego DMS - 65, którego konstrukcję 7 października zamontowali żołnierze 2 pułku saperów z Inowrocławia.

Konstrukcja nowego mostu w Głuchołazach TVN24

"Stalowa konstrukcja mostu DMS-65 wykorzystywana jest do budowy objazdów lub przepraw tymczasowych, związanych z usuwaniem m.in. skutków klęsk żywiołowych. Nad Białą Głuchołaską zostały zamontowane dwa niezależne mosty dla każdego z kierunków o długości 36 m i wadze 48 ton każdy. W tej samej technologii już wcześniej powstawały obiekty tymczasowe. Tak było m.in w Kiezmarku na Pomorzu, przy remoncie mostu na Wiśle w ciągu DK7" - wyjaśnia Andruszewska.

Most w Głuchołazach na Opolszczyźnie Dowództwo Generalne

Po wypełnieniu pomostów płytami jezdnymi trwają jeszcze prace związane z budową dojazdu do mostu tymczasowego wraz z odtworzeniem chodników w ciągu drogi krajowej nr 40. Jak zapowiada Andruszewska, most będzie oddany do użytku w piątek.

Most na drodze krajowej nr 40

Most tymczasowy jest główną przeprawą w Głuchołazach, ponieważ znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 40. Nowa przeprawa powstała w miejscu, gdzie wcześniej również stał most tymczasowy. Przeprawa ta umożliwi nie tylko przejazd mieszkańcom, przedostanie się na drugą stronę miejscowości, co w tej chwili jest bardzo utrudnione, ale umożliwi także skuteczną pracę służb.

Autorka/Autor:SK/PKoz

Źródło: PAP/tvn24.pl