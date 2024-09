"Mamy tutaj powódź i pożar, dramat za dramatem"

Do zdarzenia doszło w Lewinie Brzeskim. Mieszkańcy dźwigają się po powodzi, która przeszła przez niewielkie miasteczko w powiecie opolskim. Na pomoc poszkodowanym ruszyła cała Polska, w różnych miejscach zbierane są dary, w tym m.in. woda i żywność, które później są rozwożone po obszarach dotkniętych powodzią i przekazywane potrzebującym. Jedna z takich paczek trafiła do rodziny z Lewina Brzeskiego.

"Pali się, pali się!"

- Wlała (do garnka - przyp. red.) troszkę "wody". To wszystko chlusnęło. Kuchenka cała się zapaliła, a ona garnek z tym wrzuciła do zlewu pod wodę i krzyczała: pali się! pali się! Ja z góry zbiegłem, ta bańka stała obok, myślałem, że to jest woda i złapałem za tą bańkę. Mama tylko w trakcie mówi: Tomek, tylko nie tym! Jak to polałem, to tak jakbym polał olejem czy benzyną - relacjonował w rozmowie z TVN24 pan Tomasz.