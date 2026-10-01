Opole Uszkodził słup energetyczny i odjechał. Pomógł monitoring. Nagranie Oprac. Svitlana Kucherenko |

Kierowca TIR-a szkodził słup energetyczny i odjechał Źródło wideo: KPP w Strzelcach Opolskich Źródło zdj. gł.: KPP w Strzelcach Opolskich

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godziną 9.00 w miejscowości Grodzisko. Dyżurny policji w Strzelcach Opolskich otrzymał zgłoszenie o tym, że samochód ciężarowy uderzył w słup energetyczny, doprowadzając do jego uszkodzenia, po czym kierowca odjechał.

"Sytuacja była szczególnie niebezpieczna ze względu na uszkodzoną infrastrukturę energetyczną. Słup został złamany, a przewody energetyczne zwisały w sposób stwarzający potencjalne zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich.

Uszkodził słup energetyczny i odjechał Źródło zdjęcia: KPP w Strzelcach Opolskich

O sytuacji poinformowano również służby energetyczne, które zabezpieczyły uszkodzoną sieć.

Po analizie zapisu z monitoringu, okazało się, że kierowca ciężarówki zahaczył żurawiem przeładunkowym HDS o słup energetyczny. Mimo uszkodzenia infrastruktury odjechał z miejsca zdarzenia.

Przyznał się i dostał mandat

Policjanci rozpoczęli poszukiwania pojazdu. Odwiedzili między innymi jedną z firm w Strzelcach Opolskich, gdzie pokazywali nagrania i zdjęcia ciężarówki. Jeden z kierowców rozpoznał samochód i wskazał osobę, która mogła nim kierować.

"Mundurowi dotarli do mężczyzny, który przyznał, że to on kierował ciężarówką i doprowadził do uszkodzenia słupa. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że był trzeźwy. Za spowodowanie zdarzenia został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych, a na jego konto trafiło 10 punktów karnych" - informuje policja w Strzelcach Opolskich.