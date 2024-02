Pijany kierowca staranował ogrodzenie i budynek mieszkalny. Miał 2,5 promila

czytaj dalej

Dziennikarze Onetu dotarli do "księgi wejść" do Daniela Obajtka. To lista kilku tysięcy nazwisk osób, które w ostatnich czterech latach odwiedzały w siedzibie Orlenu jej prezesa oraz członka zarządu Adama Buraka. Wśród nich politycy, dziennikarze i biznesmeni. Szefostwo Orlenu odwiedzali między innymi Krzysztof Stanowski, szef Kanału Zero i Marek Balawajder z RMF FM.