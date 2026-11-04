Olsztyn Zmusił kierowcę karetki do zjechania na pobocze Oprac. Michał Malinowski |

Niebezpieczny manewr koło Olecka. Kierowca karetki musiał gwałtownie reagować Źródło zdj. gł.: KWP w Olsztynie

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W środę Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie poinformowała, że do zdarzenia doszło 17 października na trasie Olecko-Kowale Oleckie. Na nagraniu widać nieprawidłowe wyprzedzanie kierowcy Mercedesa, który zmusza do zjechania na pobocze jadącej z naprzeciwka na sygnałach karetki pogotowia.

Policjantom udało się ustalić właściciela pojazdu. Mężczyzna odmówił jednak wskazania osoby, która kierowała samochodem i popełniła wykroczenie.

"Został ukarany mandatem w wysokości trzech tysięcy złotych za niewskazanie osoby, której powierzył pojazd do kierowania" - przekazał Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Kierowca karetki musiał gwałtownie reagować Źródło zdjęcia: KWP w Olsztynie

Policjanci podkreślają, że każdy kierowca ma obowiązek ułatwić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu, a w razie potrzeby usunąć się z jego drogi.