Zmusił kierowcę karetki do zjechania na pobocze
W środę Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie poinformowała, że do zdarzenia doszło 17 października na trasie Olecko-Kowale Oleckie. Na nagraniu widać nieprawidłowe wyprzedzanie kierowcy Mercedesa, który zmusza do zjechania na pobocze jadącej z naprzeciwka na sygnałach karetki pogotowia.
Policjantom udało się ustalić właściciela pojazdu. Mężczyzna odmówił jednak wskazania osoby, która kierowała samochodem i popełniła wykroczenie.
"Został ukarany mandatem w wysokości trzech tysięcy złotych za niewskazanie osoby, której powierzył pojazd do kierowania" - przekazał Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.
Policjanci podkreślają, że każdy kierowca ma obowiązek ułatwić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu, a w razie potrzeby usunąć się z jego drogi.