Olsztyn Czołowe zderzenie, nie żyje jedna osoba Mateusz Czajka |

W wypadku zginęła jedna osoba Źródło wideo: Gmina Dywity Źródło zdj. gł.: Gmina Dywity

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W poniedziałek późnym popołudniem doszło do wypadku na krajowej "51" w Kabikiejmach Dolnych w województwie warmińsko-mazurskim.

Zastępca oficera prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie mł. bryg. Jakub Kowalski przekazał, że czołowo zderzyły się dwa auta osobowe, którymi podróżowały trzy osoby. Nie udało się uratować kobiety, dwie osoby trafiły do szpitala.

Do wypadku doszło na drodze krajowej numer 51 Źródło zdjęcia: Gmina Dywity

Droga w Kabikiejmach Dolnych jest zablokowana. Wyznaczono objazdy.

Źródło: Google Maps