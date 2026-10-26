Czołowe zderzenie, nie żyje jedna osoba
W poniedziałek późnym popołudniem doszło do wypadku na krajowej "51" w Kabikiejmach Dolnych w województwie warmińsko-mazurskim.
Zastępca oficera prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie mł. bryg. Jakub Kowalski przekazał, że czołowo zderzyły się dwa auta osobowe, którymi podróżowały trzy osoby. Nie udało się uratować kobiety, dwie osoby trafiły do szpitala.
Droga w Kabikiejmach Dolnych jest zablokowana. Wyznaczono objazdy.
Źródło: tvn24.pl