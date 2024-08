Rodzice wskoczyli za czteroletnią córką do jeziora. Są wyniki sekcji zwłok

Tragiczny wypadek na jeziorze Mikołajskim

We wtorek (30 lipca) na Przeczce, czyli miejscu, w którym łączą się jeziora Mikołajskie, Śniardwy i Bełdany doszło do tragicznego wypadku: z łodzi, do wypożyczenia której nie wymagano żadnych uprawnień, wypadła ubrana w kamizelkę ratunkową 4-letnia dziewczynka. Na pomoc jej skoczyła matka, a następnie ojciec. Dziecko całe i zdrowe wyciągnęli z wody płynący w pobliżu żeglarze, oboje rodzice dziecka utonęli. Ich ciała wyłowiono następnego dnia z głębokości 11 metrów.