Olsztyn Tragedia na drodze, nie żyje motocyklista Oprac. Michał Malinowski |

Śmiertelny wypadek niedaleko Ełku, zginął motocyklista Źródło wideo: KPP w Ełku Źródło zdj. gł.: KPP w Ełku

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W niedzielę policjanci otrzymali zgłoszenie od rowerzysty, który przejeżdżał drogą Pisanica-Romanowo, i był świadkiem wypadku.

Jak podała aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ełku, kierujący motocyklem 44-latek wypadł z drogi i zginął na miejscu.

Śmiertelny wypadek niedaleko Ełku, zginął motocyklista Źródło zdjęcia: KPP w Ełku

Na razie nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną wypadku. To wyjaśni śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury.

- Trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności zdarzenia - potwierdziła aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz.