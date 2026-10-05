Tragedia na drodze, nie żyje motocyklista
W niedzielę policjanci otrzymali zgłoszenie od rowerzysty, który przejeżdżał drogą Pisanica-Romanowo, i był świadkiem wypadku.
Jak podała aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ełku, kierujący motocyklem 44-latek wypadł z drogi i zginął na miejscu.
Na razie nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną wypadku. To wyjaśni śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury.
- Trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności zdarzenia - potwierdziła aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz.
Źródło: tvn24.pl