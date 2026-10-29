Policjanci zajrzeli do szafy. Znaleźli worki z narkotykami
We wtorek 28 października kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zatrzymali mężczyznę za posiadanie narkotyków. W ramach czynności operacyjnych postanowiono przeszukać także jego miejsce zamieszkania.
Gdy policjanci otworzyli szafę w mieszkaniu mężczyzny, znaleźli dwa duże foliowe worki, w których znajdował się biały proszek. Badania chemiczne wykazały, że była to amfetamina. Łącznie ponad 13 kilogramów.
- 46-letni mężczyzna odpowie teraz za usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków psychotropowych. Za taki rodzaj przestępstwa górna granica kary wynosi 12 lat pozbawienia wolności - podaje nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.
Źródło: tvn24.pl