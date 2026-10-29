Olsztyn Policjanci zajrzeli do szafy. Znaleźli worki z narkotykami Damian Nowicki |

Miał ponad 13 kilogramów amfetaminy w szafie Źródło wideo: KMP w Elblągu Źródło zdj. gł.: KMP w Elblągu

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We wtorek 28 października kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zatrzymali mężczyznę za posiadanie narkotyków. W ramach czynności operacyjnych postanowiono przeszukać także jego miejsce zamieszkania.

Mieszkaniec Elbląga trzymał ponad 13 kilogramów amfetaminy w szafie Źródło zdjęcia: KMP w Elblągu

Gdy policjanci otworzyli szafę w mieszkaniu mężczyzny, znaleźli dwa duże foliowe worki, w których znajdował się biały proszek. Badania chemiczne wykazały, że była to amfetamina. Łącznie ponad 13 kilogramów.

- 46-letni mężczyzna odpowie teraz za usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków psychotropowych. Za taki rodzaj przestępstwa górna granica kary wynosi 12 lat pozbawienia wolności - podaje nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.