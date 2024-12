Prezydent po dwóch operacjach wyszedł ze szpitala. "Roszczę sobie prawo, by żyć 120 lat"

Na konferencji prasowej w szpitalu w Sao Paulo 79-letni polityk wystąpił w kapeluszu. Był wesoły i dużo gestykulował - zwróciła uwagę agencja Reutera. Przyznał, że włożył kapelusz, by ukryć ślady operacji i powiedział, że wraca teraz do domu spokojny, gotów do podjęcia pracy, ale świadomy, że powinien dbać o swoje zdrowie.

"Nie obawiałem się, że umrę, ale mam stracha"

- Sobotę spędziłem w dobrej formie, ale w poniedziałek zacząłem odczuwać bóle głowy - powiedział Lula, dodając, iż sądził, że to od przegrzania na słońcu poprzedniego dnia, ale niektóre objawy zmusiły go do niezwłocznego wezwania lekarza. Zrobiono mu tomografię, po której zalecono niezwłoczny powrót do szpitala w Sao Paulo.