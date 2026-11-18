Zmieniała pas, zjechała na chodnik i uderzyła w ścianę. Nagranie
Zielonogórska policja opublikowała ku przestrodze nagranie z kolizji, do której doszło na ulicy Konstytucji 3 Maja w Zielonej Górze.
Około godziny 18 kierująca Peugeotem nie zachowała należytej ostrożności podczas zmiany pasa ruchu.
- W wyniku nieprawidłowo wykonanego manewru uderzyła w pojazd jadący sąsiednim pasem. Następnie po uderzeniu kierująca gwałtownie skręciła w prawą stronę, zjechała na chodnik i uderzyła w ścianę budynku - poinformowała podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskiej policji.
Mimo że na zdjęciach widać rozbity samochód, szczęśliwie nikt nie odniósł obrażeń.
Policjanci ukarali kobietę mandatem w wysokości 1500 złotych. Kierująca otrzymała też dziesięć punktów karnych.
Policjanci przypominają, że jesienna aura, częste opady deszczu oraz szybciej zapadający zmrok sprawiają, że warunki na drogach są trudniejsze. Dlatego kierowcy powinni wziąć to pod uwagę podczas podróży.
- Warunki na drogach są w tym okresie zmienne i przez to mogą być dla wielu kierujących trudne, dlatego bądźmy ostrożni, jedźmy wolniej i dostosujmy prędkość do sytuacji na drodze - dodała podinspektor Stanisławska.