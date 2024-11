Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi P. podejrzanemu o nieumyślne spowodowanie wypadku w Wawrowie (Lubuskie), w którym zginął 10-letni chłopiec. Jak ustalili biegli, P. jechał za szybko, w śledztwie przyznał, że w dniu wypadku brał narkotyki. Mężczyźnie grozi od pięciu do 20 lat więzienia.

Do tragedii doszło w nocy 9 lutego w podgorzowskim Wawrowie, podczas gdy grupa osób szykowała się do wyjazdu w góry. W trakcie pakowania przez dzieci i opiekunów bagaży do autokaru, kierujący BMW X2 potrącił 10-letniego uczestnika wyjazdu i uciekł z miejsca zdarzenia. Chłopiec zmarł 10 lutego w szpitalu. Kilkanaście godzin po wypadku policjanci zatrzymali kierującego bmw – Krzysztofa P.