Niespełna roczny chłopiec nie mógł oddychać, potrzebował natychmiastowej pomocy

Jechał z niespełna rocznym synkiem do szpitala w Żarach. Chłopiec miał problemy z oddychaniem. Gdy w Królowie mężczyzna dostrzegł policjantów poprosił ich o pomoc w dotarciu do szpitala. Jest nagranie z policyjnej eskorty.

Policjanci z żarskiej drogówki pomogli mężczyźnie, który spieszył się do szpitala ze swoim niespełna rocznym synkiem. Miało to miejsce w niedzielę. Funkcjonariusze na motocyklach patrolowali ulice w miejscowości Królów.

- W pewnym momencie, kiedy prowadzili kontrolę drogową, podbiegł do nich zdenerwowany i przerażony mężczyzna. Jak się po chwili okazało, był to tata chłopczyka. Poprosił on o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala, bo jego synek, który miał trudności z oddychaniem i potrzebował natychmiastowej pomocy medycznej – relacjonuje nadkom. Aneta Berestecka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Żarach.