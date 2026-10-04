Lubuskie Tragiczny wypadek w Białczyku, nie żyją dwie osoby Michał Malinowski |

Do zdarzenia doszło niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W sobotę około godziny 19 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na drodze powiatowej w miejscowości Białczyk, w powiecie gorzowskim.

- Kierujący pojazdem Renault, prawdopodobnie jadąc z miejscowości Pyrzany w kierunku miejscowości Białcz zjechał z niewyjaśnionych przyczyn z drogi i uderzył w drzewo - podał nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Na miejscu zginął kierowca oraz pasażer. Drugi z pasażerów został przewieziony w stanie ciężkim do szpitala.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.