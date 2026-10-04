Tragiczny wypadek w Białczyku, nie żyją dwie osoby
W sobotę około godziny 19 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na drodze powiatowej w miejscowości Białczyk, w powiecie gorzowskim.
- Kierujący pojazdem Renault, prawdopodobnie jadąc z miejscowości Pyrzany w kierunku miejscowości Białcz zjechał z niewyjaśnionych przyczyn z drogi i uderzył w drzewo - podał nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Na miejscu zginął kierowca oraz pasażer. Drugi z pasażerów został przewieziony w stanie ciężkim do szpitala.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
Źródło: tvn24.pl