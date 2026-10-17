Wiózł koparkę, zerwał linie energetyczne na odcinku 10 kilometrów
Do zdarzenia doszło w piątek około południa na trasie przebiegającej przez Lubowierz, Kołacze, Stary Brus i Laski Bruskie w powiecie włodawskim (Lubelskie).
- Zgłoszenia dotyczyły czterech miejsc, w których uszkodzone zostały linie. Według ustaleń policjantów, nie zatrzymywał się po kolejnych incydentach i kontynuował jazdę. Funkcjonariusze ruchu drogowego odnaleźli ciągnik rolniczy z lawetą w miejscowości Laski Bruskie. Za kierownicą siedział 65-letni mieszkaniec gminy Stary Brus. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Jak przekazał policjantom, nie pierwszy raz pokonywał tę trasę z takim ładunkiem - poinformowała Bożena Szymańska z lubelskiej policji.
Na koparce były fragmenty zerwanych linii energetycznych oraz widoczne ślady przypaleń, które powstały podczas wyładowań elektrycznych.
Mimo groźnie wyglądającej sytuacji nikt nie został ranny. Na miejscu wykonano oględziny i zabezpieczono dokumentację. Zebrane materiały trafią do Sądu Rejonowego we Włodawie. 65-latek odpowie za nieprawidłowy przewóz ładunku oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.