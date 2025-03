Dwa wypadki na S17, wśród rannych dzieci

czytaj dalej

Co najmniej 20 dzieci z brazylijskiego przedszkola trafiło do szpitala po spożyciu kokainy. Do zdarzenia doszło w gminie Itamonte na południowym wschodzie kraju. Jak wynika ze śledztwa, przedszkolaki myślały, że proszek przyniesiony w torebkach przez ich koleżankę to słodycze.