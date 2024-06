Był poszukiwany za pedofilię, ukrywał się w Szkocji

73-latek od 2022 roku był poszukiwany TCA (Brytyjski Nakaz Aresztowania) i listem gończym. Został zatrzymany dzięki współpracy lubelskich "łowców głów" z funkcjonariuszami Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji i szkockimi policjantami. W ubiegłym tygodniu został przetransportowany ze Szkocji do Polski.

- Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili, gdzie ukrywa się poszukiwany od 2021 roku 73-latek ze Świdnika. Mężczyzna poszukiwany był TCA (Brytyjski Nakaz Aresztowania), listem gończym oraz nakazem prokuratury. Jest on skazany za dokonanie innej czynności seksualnej wobec dziewczynki poniżej 15 roku życia. Do tego przestępstwa doszło w 2016 r. Od grudnia 2021 r. prokuratura poszukiwała go nakazem doprowadzenia, a od lutego 2022 roku sąd wystawił za nim list gończy. Od tamtej pory mężczyzna ukrywał się poza granicami kraju – przekazuje w komunikacie podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.