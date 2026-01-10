"Przewróciła się, doszło do wychłodzenia". 46-latka znalazła ciało babci

lublin

46-letnia kobieta przyjechała do gminy Konopnica do swojej babci. Znalazła 93-latkę na posesji.

"Na miejscu natychmiast interweniowali policjanci, którzy przeprowadzili niezbędne czynności. Wstępne ustalenia nie wskazują, aby w zdarzeniu brały udział osoby trzecie. Najprawdopodobniej kobieta przewróciła się i doszło do wychłodzenia organizmu" - podaje lubelska policja.

Kolejne zgłoszenie wpłynęło z Niedrzwicy Dużej. Tam 37-latek znalazł ciało swojego 67-lateniego wuja. Mężczyzna mieszkał samotnie. Tu również jako przyczynę śmierci śledczy wskazali wychłodzenie.

Nie żyje także 49-latek, którego zwłoki znaleziono na posesji w gminie Jelenica.

"Apelujemy, by nie być obojętnym na osoby narażone na wychłodzenie organizmu i o każdym takim przypadku informować służby. Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie" – przypominają policjanci.

Od początku roku w całej Polsce z powodu wychłodzenia organizmu zmarło osiem osób.

