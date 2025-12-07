26-latek czołowo zderzył się z autobusem. Zginął

Do tragedii doszło na terenie powiatu świdnickiego Źródło: Google Earth

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, po godzinie 3 na drodze krajowej numer 17 w miejscowości Kolonia Siedliszczki na Lubelszczyźnie. Doszło tam do zderzenie czołowego pojazdu osobowego z autokarem.

26-latek nie żyje po czołowym zderzeniu z autobusem Źródło: KPP Świdnik

"Jak ustalili policjanci samochodem marki audi jechał 26-letni mieszkaniec powiatu krasnostawskiego i na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwległy pas drogowy zderzając się czołowo z nadjeżdżającym autobusem. W wyniku zdarzenia autobus zjechał do rowu. Nikomu z osób w nim podróżujących nic się nie stało. Kierowca autobusu był trzeźwy" - informuje policja w Świdniku.

Tragiczne zderzenie osobówki z autokarem Źródło: KPP Świdnik

26-letni kierowca audi zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Droga była zablokowana. Pasażerowie autokaru do czasu podstawienia kolejnego autobusu zostali przewiezieni do remizy strażackiej w Piaskach.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.

Śmiertelny wypadek nad ranem w Kolonii Siedliszczki Źródło: KPP Świdnik

