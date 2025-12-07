26-latek czołowo zderzył się z autobusem. Zginął

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, po godzinie 3 na drodze krajowej numer 17 w miejscowości Kolonia Siedliszczki na Lubelszczyźnie. Doszło tam do zderzenie czołowego pojazdu osobowego z autokarem.
"Jak ustalili policjanci samochodem marki audi jechał 26-letni mieszkaniec powiatu krasnostawskiego i na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwległy pas drogowy zderzając się czołowo z nadjeżdżającym autobusem. W wyniku zdarzenia autobus zjechał do rowu. Nikomu z osób w nim podróżujących nic się nie stało. Kierowca autobusu był trzeźwy" - informuje policja w Świdniku.
26-letni kierowca audi zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Droga była zablokowana. Pasażerowie autokaru do czasu podstawienia kolejnego autobusu zostali przewiezieni do remizy strażackiej w Piaskach.
Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.
Autorka/Autor: SK
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Świdnik